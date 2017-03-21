Милонов нажаловался генпрокурору на масонов / И потребовал проверить их деятельность

Публикации за 21.03.17

Депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с призывом проверить деятельность масонских сообществ на территории страны. По мнению народного избранника, в стране действует множество общественных и политических объединений, при этом законодательство запрещает иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние процессы.

Милонов подчеркивает, что масонские ложи работают совершенно свободно и пытаются вмешиваться в политику. По его данным, отдельные члены лож пытались участвовать в выборах. «Не секрет, что Масонский орден является одной из старейших международных общественно-политических организаций. Согласно открытой информации, одна из главных целей масонства – «создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов». Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы», – подчеркнул парламентарий.

Как передает РИА «Новости», депутат также обратил внимание генпрокурора на то, что руководство этой организации находится за пределами России. «Главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег», – уверен он. Кроме того, добавил Милонов, исторически деятельность масонских организаций в России была запрещена и находилась под строгим контролем государства. По его словам, сейчас подобные правила продолжают действовать в ряде стран.

Напомним, масонство появилось в России в начале 18 века. Сейчас в стране действует несколько подобных объединений, крупнейшей из них является «Великая ложа России», которая объединяет порядка тысячи человек. По данным этой организации, на территории России насчитывается порядка 50 объединений масонов, действующих по всей стране.

Москва, Иван Гридин

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