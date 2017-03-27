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Политика

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Публикации за 27.03.17

На местных выборах в Иркутской области ЕР проиграла самовыдвиженцам

На местных выборах в Иркутской области ЕР проиграла самовыдвиженцам

На местных выборах в Иркутской области, прошедших 26 марта, самовыдвиженцы обошли почти всех кандидатов от «Единой России».

Так, на дополнительных выборах в думу Иркутского района победил самовыдвиженец Александр Хомич, набравший 44,22% или 539 голосов. Он опередил представителя ЕР Дмитрия Дорожкина (42,08%) на 26 голосов, сообщает irk.ru.

На довыборах в думу Нижнеилимского района также победил самовыдвиженец – Татьяна Прокаева, ее поддержали 35,37% избирателей.

Кроме того, в регионе состоялись выборы шести глав сельских поселений. В муниципальных образованиях Тургеневка и Гаханы Баяндаевского района, а также в Бурят-Янгутах и Русских Янгутах Осинского победу одержали самовыдвиженцы. Кандидаты от «Единой России» смогли «взять» лишь два поселения – Маниловску Аларского района и Покровку Баяндаевского района.

Иркутск, Светлана Петрова

Иркутск. Другие новости 27.03.17

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