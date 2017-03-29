Путин уволил главу ГИБДД, пятерых силовиков и представителя в ЕСПЧ / В отставке Нилова интриги не увидели

Публикации за 29.03.17

Президент России Владимир Путин уволил ряд высокопоставленных силовиков, в том числе руководителя ГИБДД Виктора Нилова, который занимал этот пост с 2011 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Всего уволенными оказались семь человек. Кроме того, в документе говорится о ряде новых назначений.

В числе уволенных – прокурор Новгородской области Андрей Кикоть, глава СУ СКР по Чукотке Сергей Давыдов и представитель России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин. Своих должностей также лишились начальник управления тылового обеспечения фельдъегерской службы Александр Иванов, замдиректора Федеральной службы судебных приставов Татьяна Игнатьева, первый замруководителя СУ СКР по Кемеровской области Павел Минуллин.

О причинах увольнения генерал-лейтенанта Нилова в документе ничего не говорится, однако, по мнению наблюдателей, это было ожидаемо. Они объясняют решение предстоящей реформой ГИБДД – предполагается, что ведомство перестанет существовать как самостоятельное подразделение и войдет в состав патрульно-постовой службы. Об этом стало известно на последней коллегии МВД, но о сроках тогда речи не шло.

Руководитель профсоюза московской полиции Михаил Пашкин не увидел интриги в отставке Нилова. «Возможно, он ушел на пенсию, возможно Владимира Путина не устраивает работа ГАИ, каждый день погибают люди на дорогах. Обстановка не улучшается», – приводит РБК слова Пашкина.

Напомним, Виктор Нилов родился в 1955 году в Ленинграде и после окончания вуза пошел работать в ГАИ. К 2000 году он дослужился до замначальника управления ведомства по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В 2007 году он занял пост помощника начальника департамента обеспечения безопасности дорожного движения (ДОБДД) МВД России по кадрам. Затем Нилов служил помощником министра внутренних дел по безопасности дорожного движения, замглавы ДОБДД, а начальником ГИБДД его в 2011 году назначил президент Дмитрий Медведев.

Москва, Иван Гридин

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