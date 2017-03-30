NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 30.03.17

«Ставьте везде будильники»: Медведев поругал Ткачева за опоздание

«Ставьте везде будильники»: Медведев поругал Ткачева за опоздание

Глава правительства России Дмитрий Медведев выразил недовольство опозданием главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева к началу заседания кабмина.

«Кто не участвует в Арктическом форуме – большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали… Нехорошо», – цитирует премьер-министра газета «Известия».

Медведев отметил, что сам вчера вернулся в Москву поздно, но уже находится на рабочем месте. «Будильник себе ставьте в разные места», – посоветовал Медведев опаздывающему министру.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал речь Ткачева на расширенном выездном заседании в тот момент, когда министр говорил о власти и госструктурах. Глава Минсельхоза отметил, что узнал «много интересного и полезного» от депутатов. «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (проблемы – прим. ред.) до власти, до государственных структур», – говорил Ткачев. Однако Володин перебил его и указал, что власть представляют парламентарии. «Источник власти – народ, а депутаты – это представители... Вы не на сельском сходе», – одернул Володин министра.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 30.03.17

ЛДПР не признает итоги выборов в Подмосковье. / В ЕС определили самого страшного врага Украины. Страну превращают в банкомат. / Закат РАН: Академия наук превращается в клуб любознательных людей.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter