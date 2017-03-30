«Ставьте везде будильники»: Медведев поругал Ткачева за опоздание

Публикации за 30.03.17

Глава правительства России Дмитрий Медведев выразил недовольство опозданием главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева к началу заседания кабмина.

«Кто не участвует в Арктическом форуме – большой арктический привет! Но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали… Нехорошо», – цитирует премьер-министра газета «Известия».

Медведев отметил, что сам вчера вернулся в Москву поздно, но уже находится на рабочем месте. «Будильник себе ставьте в разные места», – посоветовал Медведев опаздывающему министру.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал речь Ткачева на расширенном выездном заседании в тот момент, когда министр говорил о власти и госструктурах. Глава Минсельхоза отметил, что узнал «много интересного и полезного» от депутатов. «Вы, естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести (проблемы – прим. ред.) до власти, до государственных структур», – говорил Ткачев. Однако Володин перебил его и указал, что власть представляют парламентарии. «Источник власти – народ, а депутаты – это представители... Вы не на сельском сходе», – одернул Володин министра.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 30.03.17

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