Путин раскрыл причину антироссийской истерии в США / И прокомментировал воскресные протесты: «Помните «арабскую весну» и Украину»

Публикации за 30.03.17

Президент РФ Владимир Путина в своей речи на Арктическом форуме в Архангельске 30 марта в очередной раз назвал США великой державой, раскрыл, кто и зачем раскручивает негатив по отношению к Москве, и вновь отверг возможность вмешательства России в президентские выборы в США. Российский лидер также впервые затронул тему массовых протестов против коррупции 26 марта, напомнив о последствиях «арабской весны» и госпереворота на Украине.

Владимир Путин в своем выступлении заявил, что Россия относится к США как к великой державе, с которой хочет строить партнерские отношения. «Мы воспринимаем и относимся к Соединенным Штатам, как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения, – сказал российский президента (цитата по «Интерфаксу»). – Все остальное – ложь и выдумки в отношении России, и провокации».

Отвечая на вопрос о расследовании в Конгрессе США возможного влияния Москвы на итоги американских президентских выборов, Путин указал, что «все это используется для внутриполитической американской повестки дня», чтобы упрочить позиции некоторых американских политиков. По его мнению, «антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил США с целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных Штатов».

При этом Путин отверг возможность вмешательства России в президентские выборы в США. «Читайте по губам: No», – сказал президент РФ. Президент в связи с этим отметил, что Россия много раз предлагала США сотрудничать в области кибербезопасности, но так и не получила положительного ответа.

Путин, говоря о состоянии двусторонних отношений РФ и США, признал, что они «почти на нуле». Президент РФ отметил, что не в интересах Москвы и Вашингтона доводить отношения до абсурда. «Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю, – сказал Путин. – Чего мы хотим? Свернуть вообще наши отношения? Они и так почти на нуле. Полностью разорвать дипломатические отношения? Довести ситуацию до 60-х годов, до Карибского кризиса? А дальше что? Вообще люди, которые ведут себя безответственно, они к чему ведут нас всех, в том числе и народ Соединенных Штатов?". Путин признался, что «очень рассчитывает, что когда-то, чем раньше, тем лучше, ситуация нормализуется».

Говоря о возможности встречи с Трампом, Путин отметил, что все зависит от американской стороны, указав, что президенту Дональду Трампу не дают осуществлять предвыборную программу.

«Вы же видите, что происходит. Мне просто не хочется вдаваться туда, вы меня втравливаете все время в эти ваши (внутриамериканские – прим. ред.) разборки. Мы же видим, что происходит: вновь избранному президенту не дают осуществлять его повестку дня предвыборную по очень многим вопросам: по здравоохранению, по другим вопросам, по международным делам, по отношениям с Россией. Мы просто ждем, когда ситуация выправится, стабилизируется, – подчеркнул российский лидер. – И мы никак туда не вмешиваемся».

Путин впервые высказался о массовых воскресных протестах

Сегодня Путин впервые прокомментировал массовые антикоррупционные акции в России, прошедшие 26 марта. Президент заявил, что Россия «последовательно выступает за борьбу с коррупцией», но использовать эту тему для достижения своих политических целей перед выборами нельзя.

«Я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны», – сказал президент.

Путин указал, что антикоррупционная борьба должна вестись в соответствии с законом. «Все, кто выходит за рамки этого закона, должны нести наказание согласно российскому законодательству», – заявил президент.

Путин также заявил, что несанкционированные протестные акции привели к «арабской весне» и госперевороту на Украине. «Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой «арабской весны», – отметил президент. – Мы очень хорошо знаем также, что это был один из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем».

По данным МВД, в минувшее воскресенье на несанкционированной антикоррупционной акции в Москве были задержаны более 500 человек, большинство из них уже отпущены. Часть задержанных были признаны виновными в административных правонарушениях.

Архангельск, Светлана Петрова

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