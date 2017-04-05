NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 05.04.17

«Непотопляемая»: Порошенко взял в советники Марию Гайдар
фото vesti.ru

«Непотопляемая»: Порошенко взял в советники Марию Гайдар

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Марию Гайдар своим внештатным советником. Документ обнародован на сайте украинского президента.

34-летняя Мария Гайдар – дочь «отца постсоветских либеральных реформ» Егора Гайдара, последствия которых Россия «расхлебывает» до сих пор. Журналист, общественный деятель. В 2009-2011 годах она занимала пост вице-губернатора Кировской области, в 2015 году уехала на Украину и стала заместителем тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Позже ей пришлось перейти в администрации Саакашвили на «внештатное положение» – из-за нового закона о госслужбе, запретившего лицам с двойным гражданством быть чиновниками. Осенью прошлого года Маша Гайдар все-таки отказалась от российского гражданства, объяснив этот шаг стремлением «жить на Украине и нежеланием жить и работать в России». Из команды Саакашвили Гайдар со скандалом ушла после неприятной истории с избиением: на новогоднем корпоративе-2016 изрядно выпивший губернатор начал приставать к своей советнице, а когда получил отказ – пустил в ход кулаки. Врачам в больнице Гайдар сказала, что сама упала «на скользком тротуаре», но история все равно «выплыла» наружу.

Отметим, что в советники к Порошенко Гайдар подалась ровно в тот момент, когда Саакашвили, уволенный ранее из Одессы, внезапно стал «жестким оппозиционером» по отношению к украинскому президенту.

В российских соцсетях новое назначение Марии Гайдар восприняли с циничным юмором, сопроводив в том числе комментариями о «непотопляемости» некоторых людей.

Киев, Полина Николаева

Киев. Другие новости 05.04.17

Депутаты предложили закрыть соцсети для детей. А взрослых пользователей регистрировать по паспортам. / Высокинский открестился от назначения на пост главы минэкономики. И рассказал о судьбе Ноженко. / Министр экономики Ноженко отправлен в отставку. Он уходит в администрацию Екатеринбурга.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter