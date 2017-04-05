«Непотопляемая»: Порошенко взял в советники Марию Гайдар

Публикации за 05.04.17

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Марию Гайдар своим внештатным советником. Документ обнародован на сайте украинского президента.

34-летняя Мария Гайдар – дочь «отца постсоветских либеральных реформ» Егора Гайдара, последствия которых Россия «расхлебывает» до сих пор. Журналист, общественный деятель. В 2009-2011 годах она занимала пост вице-губернатора Кировской области, в 2015 году уехала на Украину и стала заместителем тогдашнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Позже ей пришлось перейти в администрации Саакашвили на «внештатное положение» – из-за нового закона о госслужбе, запретившего лицам с двойным гражданством быть чиновниками. Осенью прошлого года Маша Гайдар все-таки отказалась от российского гражданства, объяснив этот шаг стремлением «жить на Украине и нежеланием жить и работать в России». Из команды Саакашвили Гайдар со скандалом ушла после неприятной истории с избиением: на новогоднем корпоративе-2016 изрядно выпивший губернатор начал приставать к своей советнице, а когда получил отказ – пустил в ход кулаки. Врачам в больнице Гайдар сказала, что сама упала «на скользком тротуаре», но история все равно «выплыла» наружу.

Отметим, что в советники к Порошенко Гайдар подалась ровно в тот момент, когда Саакашвили, уволенный ранее из Одессы, внезапно стал «жестким оппозиционером» по отношению к украинскому президенту.

В российских соцсетях новое назначение Марии Гайдар восприняли с циничным юмором, сопроводив в том числе комментариями о «непотопляемости» некоторых людей.

Киев, Полина Николаева

Киев. Другие новости 05.04.17

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