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Политика

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Публикации за 12.04.17

Власти задумали отбирать российское гражданство за связи с террористами / «Решение будет принято в самое ближайшее время»

Власти задумали отбирать российское гражданство за связи с террористами «Решение будет принято в самое ближайшее время»

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева лишать гражданства за связи с террористическими организациями. Российский лидер отметил, что Основной закон страны запрещает лишать гражданства россиян, но власти могут отменять решения, послужившие основанием получения российского гражданства. По словам Путина, в ближайшее время могут быть приняты решения, которые позволят лишать гражданства лиц, вступивших в ряды террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России и многих других странах мира) и других запрещенных террористических группировок.

«В соответствии с российской Конституцией мы лишать никого гражданства не можем, – сказал президент РФ в интервью телекомпании . – Но мы можем отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства». «Мы проведем консультации с нашими юристами, и, я думаю, такие решения будут приняты в самое ближайшее время», – добавил Путин.

Глава государства также назвал главную цель России в Сирии. По словам Путина, действия российских военных в Сирии нацелены на то, чтобы не допустить возвращения террористов в Россию. «Наши военнослужащие, группировка наша, которая воюет с международными террористами на другой территории, не на российской, именно для того, чтобы сюда никто не смог вернуться», – сказал он. Президент отметил, что редкие случаи возвращения боевиков в Россию подтверждают, что «мы сделали правильный выбор».

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Казахстана приняли закон, позволяющий лишать гражданства по решению суда «за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан». Президент республики Нурсултан Назарбаев назвал решение властей «вынужденной мерой». «В первую очередь, нужно принимать такие меры, чтобы люди не вступали в ряды террористов. Мы пытались вести профилактическую работу с теми, кто вернулся из ИГ, но это не дало результатов, – заявлял казахстанский лидер (цитата по «Интерфаксу»). – Поэтому было принято решение закрыть им путь домой».

«По казахстанскому законодательству, если гражданин страны уехал и принимал в таких террористических организациях участие, он не возвращается обратно, он лишается гражданства», – отметил Назарбаев, добавив, что «в рядах террористов ИГ сражается 500-600 казахстанцев».

Ранее стало известно, что выходец из Киргизии этнический узбек Акбаржон Джалилов, предположительно осуществивший самоподрыв в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, получил российское гражданство в 2011 году благодаря тому, что его отец долго жил в северной столице. Глава ФСБ Александр Бортников накануне заявил, что костяк террористических групп в России составляют трудовые мигранты из стран СНГ.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 12.04.17

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