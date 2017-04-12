Путин пообещал не допустить «цветной революции» в России

Публикации за 12.04.17

Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут стараться не допустить «цветной революции» в стране и государствах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны, – заявил Путин в интервью телеканалу «Мир-24». – И будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ».

ОДКБ занимается вопросами разрешения кризисных ситуацией, а также борется с международным терроризмом, незаконной миграцией и наркоторговлей. В ОДКБ входят шесть стран – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее об угрозе «цветных революций» заявляли президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

В феврале о вероятности расширения географии «цветных революций» заявил министр обороны России Сергей Шойгу По его мнению, предотвратить их можно, лишь объединив усилия. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, заявлял, что Вашингтон вряд ли откажется от смены правящих режимов в других странах после прихода администрации Дональда Трампа.

Москва, Светлана Петрова

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