Путин заявил об ухудшении отношений России и США при Трампе / «Уроверь доверия еще больше деградировал»

Публикации за 12.04.17

При администрации Дональда Трампа уровень доверия между Москвой и Вашингтоном выше не стал, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью елеканалу «Мир-24».

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, не стал лучше, а скорее всего, деградировал», – отметил российский лидер, чьи слова цитирует пресс-служба Кремля.

Накануне перед визитом в Москву госсекретарь США Рекс Тиллерсон выдвинул Москве ультиматум: Россия должна сделать выбор – либо присоединиться к США и их единомышленникам, либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Ирана и группировки «Хезболла». Как сказал Тиллерсон, пока не ясно – Россия не смогла выполнить свои обязательства в Сирии или же оказалась некомпетентной. Однако это различие, по выражению главы Госдепа США, «не слишком много значит для мертвого».

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что рассчитывают на конструктивные переговоры с Тиллерсоном, но «готовы к любому развитию событий».

Напомним, обострение российско-американских отношений произошло на прошлой неделе после атаки американскими ВВС по военной базе сирийской армии. Предлогом для этого стала «химическая атака» в провинции Идлиб, где жертвами распыления газа, предположительно зарина, стали более 80 человек, в том числе дети. США назвали ее авторами сирийские войска и президента арабской республики Башара Асада, а Россия якобы способствовала этому.

Между тем в Москве и Дамаске отвергли эти обвинения, и обратили внимание, что химическое оружие было уничтожено под контролем международных наблюдателей. При этом российская сторона заявила, что удар ВВС США является актом агрессии против суверенного государства. Позже Путин назвал две версии «химической атаки» в Идлибе. «Первая – это то, что сирийская авиация попала в подпольный цех по производству боевых отравляющих веществ. ... Вторая версия – это просто постановка, то есть провокация. Это специально сделано, для того чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти, вот и всё», – сказал президент РФ в интервью «Миру». «И это подлежит проверке. Без проверки мы не считаем возможным предпринимать какие‑либо шаги, направленные против официальных сирийских властей», – заключил Путин.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 12.04.17

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