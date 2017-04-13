В России хотят без суда арестовывать счета подозреваемых в коррупции и их близких / И ужесточить подход к конфискации имущества

Публикации за 13.04.17

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости ужесточения борьбы с коррупционерами. В частности, руководитель ведомства предложил ввести 30-дневный досудебный арест счетов подозреваемых чиновников и их близких родственников.

В борьбе с коррупцией, по словам Бастрыкина, необходимы «кардинальные законодательные изменения». «Следственный комитет вновь предлагает вернуться к обсуждению вопроса о введении конфискации как меры уголовного наказания… Предлагается внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предоставляющие возможность следователю с согласия руководителя и до получения решения суда о наложении ареста блокировать счета подозреваемых, обвиняемых и их близких родственников сроком на 30 суток», – заявил руководитель Следственного комитета в интервью «Российской газете».

Глава СКР подчеркнул, что в законе необходимо «предусмотреть возможность конфискации и в тех случаях, когда будет установлено, что имущество передано безвозмездно, вне зависимости от осведомленности о действительном источнике его происхождения». В настоящее время действующее законодательство разрешает изъятие имущества, переданного родственникам, бывшим супругам и другим близким, только в том случае, если установлено, что они знали о его преступном происхождении.

Бастрыкин заключил, что именно конфискация «будет являться той важнейшей составляющей всей системы противодействия коррупции, которая обеспечит неотвратимость имущественной ответственности коррупционеров».

Руководитель Следственного комитета также сообщил, что по коррупционным делам государству возмещено около 3 млрд рублей ущерба. В 2016 году арест на имущество обвиняемых в коррупции наложен на сумму почти 18 млрд рублей, что составило 80% от суммы причиненного ими ущерба, добавил Бастрыкин.

Ранее Генпрокуратура России выступила с предложением проверять доходы бывших чиновников. Соответствующие документы направлены в президентскую администрацию. По данным СМИ, надзорное ведомство предлагает, в случае, если в ходе проверки выяснится, что имущество было нажито незаконным путем, изымать его в доход государства не только у экс-госслужащих, но и у их жен и детей.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 13.04.17

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