Россия сменит военного, отвечающего за связи с НАТО / Перестановки идут в управлении международного военного сотрудничества

Публикации за 14.04.17

Министерство обороны РФ отправит на покой начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Сергея Кошелева, в задачи которого входило военно-техническое сотрудничество с армиями других стран, в том числе с НАТО. На кресло главы центрального органа военного управления ВС России претендуют три человека, однако основным приемником считается генерал-майор Александр Кшимовский, занимающий пост заместителя Кошелева.

Начальник ГУ МВС уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, причиной является состояние здоровья, об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Александр Кшимовский назначен временно исполняющим обязанности главы управления, он же является одним из основных кандидатов на этот пост.

Кошелев был назначен руководителем ГУ МВС в 2011 году, когда заместителем министра обороны стал Анатолий Антонов. До этого он 30 лет проработал в Министерстве внешнеэкономических связей СССР и МИД РФ на различных должностях. В 2008 году принимал участие в разработке международных соглашений в области безопасности и разоружения. Несмотря на то, что основной задачей ГУ МВС было налаживание сотрудничества со странами НАТО, СНГ и ОДКБ, Кошелев больше интересовался разоружением, ПРО, а также отношениями России и США.

В 2016 Антонов вернулся на работу в МИД, но Кошелева с собой не позвал, хотя, по словам источников, близких к Минобороны РФ, тот ожидал, что ему предложат работу в дипломатическом ведомстве.

Главным кандидатом на пост главы ГУ МВС считается Александр Кшимовский. Он имеет большой опыт в вопросах координации с военными других стран, кроме того, он не раз в своих докладах уделял много внимания роли Минобороны в развитии системы ВТС с иностранными государствами.

Кроме Кшимовского сменить Кошелева может первый замдиректора федеральной службы военно-технического сотрудничества (ФСВТС) Андрей Бойцов. В настоящее время он следит за реализацией основных принципов государственной политики в области ВТС. Еще один кандидат – капитан первого ранга Михаил Козырин, который сейчас является военным атташе РФ в США.

Москва, Зоя Осколкова

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