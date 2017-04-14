NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 14.04.17

Россия сменит военного, отвечающего за связи с НАТО / Перестановки идут в управлении международного военного сотрудничества
Фото: today.kz

Россия сменит военного, отвечающего за связи с НАТО Перестановки идут в управлении международного военного сотрудничества

Министерство обороны РФ отправит на покой начальника Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Сергея Кошелева, в задачи которого входило военно-техническое сотрудничество с армиями других стран, в том числе с НАТО. На кресло главы центрального органа военного управления ВС России претендуют три человека, однако основным приемником считается генерал-майор Александр Кшимовский, занимающий пост заместителя Кошелева.

Начальник ГУ МВС уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, причиной является состояние здоровья, об этом пишет со ссылкой на источники. Александр Кшимовский назначен временно исполняющим обязанности главы управления, он же является одним из основных кандидатов на этот пост.

Кошелев был назначен руководителем ГУ МВС в 2011 году, когда заместителем министра обороны стал Анатолий Антонов. До этого он 30 лет проработал в Министерстве внешнеэкономических связей СССР и МИД РФ на различных должностях. В 2008 году принимал участие в разработке международных соглашений в области безопасности и разоружения. Несмотря на то, что основной задачей ГУ МВС было налаживание сотрудничества со странами НАТО, СНГ и ОДКБ, Кошелев больше интересовался разоружением, ПРО, а также отношениями России и США.

В 2016 Антонов вернулся на работу в МИД, но Кошелева с собой не позвал, хотя, по словам источников, близких к Минобороны РФ, тот ожидал, что ему предложат работу в дипломатическом ведомстве.

Главным кандидатом на пост главы ГУ МВС считается Александр Кшимовский. Он имеет большой опыт в вопросах координации с военными других стран, кроме того, он не раз в своих докладах уделял много внимания роли Минобороны в развитии системы ВТС с иностранными государствами.

Кроме Кшимовского сменить Кошелева может первый замдиректора федеральной службы военно-технического сотрудничества (ФСВТС) Андрей Бойцов. В настоящее время он следит за реализацией основных принципов государственной политики в области ВТС. Еще один кандидат – капитан первого ранга Михаил Козырин, который сейчас является военным атташе РФ в США.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.17

Провокация террористов и недальновидность Трампа: за обострение сирийского кризиса нужно «благодарить» Саудовскую Аравию, Турцию и Катар. / Первый космонавт Украины выступил резко против планов Киева о переносе Дня космонавтики. / Украинцы организованно фанатеют от Крыма.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter