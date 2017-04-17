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Политика

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Публикации за 17.04.17

Лавров ответил на обвинения о «подрывной деятельности» России в Европе / «Ориентируется на заявления Трампа, а не его помщника»
Фото с сайта МИД РФ

Лавров ответил на обвинения о «подрывной деятельности» России в Европе «Ориентируется на заявления Трампа, а не его помщника»

Российские власти будут ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа о его желании наладить отношения с Россией, а не обвинения его помощника в адрес Москвы. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова советника американского лидера по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что РФ ведет «подрывную деятельность» в Европе, и о том, что пришло время для «жесткого разговора» с Россией на тему ее поддержки «кровавого режима» президента Сирии Башара Асада.

«Будем ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент Дональд Трамп, а не на слова его помощника, – заявил Лавров (цитата по РИА «Новости»). – А президент подтвердил то, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией». Министр иностранных дел РФ также подчеркнул, что российская сторона готова к тому, чтобы начать работать над нормализацией отношений России и США.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 17.04.17

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