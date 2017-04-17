Опять без доказательств: советник Трампа обвинил Россию в «подрыве» Европы / И призвал к «жесткому разговору» с Москвой

Публикации за 17.04.17

Советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер обвинил Россию в «подрывной деятельности» в Европе, и поэтому, по его мнению, с российским руководством нужно вести «жесткий диалог».

«Поддержка Россией кровавого режима президента Сирии Башара Асада вызывает вопросы, как и подрывная деятельность России в Европе», – заявил Макмастер в интервью телеканалу ABC. По его словам, поддержка Москвой Асада привела к гражданской войне и кризису в Сирии, который распространился не только на Ирак и другие страны по соседству, но также на Европу. Советник Трампа убежден, что настало время вести «жесткие переговоры» с Россией на тему ее поддержки сирийского правительства, а также «подрывной деятельности» в Европе. При этом он не уточнил, в чем выражается «деструктивная деятельность» России.

Однако, несмотря на это, Макмастер выразил надежду, что отношения между двумя США и Россией постепенно улучшатся. По его оценке, в настоящее время отношения двух стран находятся «в самой низшей точки», и хуже уже быть не может. «Когда отношения на самом низком уровне, нет никакого другого пути, как только идти вверх», – отметил советник Трампа.

Ранее представители стран Запада неоднократно обвиняли Россию во «вмешательстве» в политические процессы в других странах, однако Москва отвергла все заявления, назвав их бездоказательными.

Трамп назначил Макмастера своим советником по вопросам нацбезопасности в конце февраля вместо Майкла Флинна, ушедшего в отставку с этой должности после скандала, разразившегося вокруг его обсуждения санкций против России с послом РФ Сергеем Кисляком. Сразу после своего назначения Макмастер заявил, что Россия является для Соединенных Штатов противником. Он также выступил за сохранение миропорядка, установленного после Второй мировой войны.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 17.04.17

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