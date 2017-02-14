Отставка Флинна ставит под удар отношения России и США, считает Пушков / В Совфеде боятся начала русофобии в команде Трампа

Публикации за 14.02.17

Отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна на фоне разразившегося вокруг него скандала из-за контактов с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком может оказать негативное влияние на российско-американские отношения. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем твиттере. Политик считает, что «мишенью» оказался не сам Флинн, а отношения США с Россией.

«Уход Майкла Флинна, вероятно, самая ранняя отставка помощника президента по национальной безопасности за всю историю, – написал Пушков в микроблоге. – Но мишень не Флинн, а отношения с Россией».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя отставку Флинна, не исключил начала русофобии в новой администрации США. Сенатор счел увольнение помощника Трампа «хуже паранойи», заподозрив президента США в несамостоятельности.

«Даже готовность к диалогу с русскими воспринимается ястребами в Вашингтоне как мыслепреступление (см. бессмертного Джорджа Оруэлла). Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) – это даже не паранойя, а что-то неизмеримо худшее», – написал Косачев в своем фейсбуке.

«Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности, и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу», – добавил сенатор.

Ранее сегодня сообщалось, что Майкл Флинн покинул свой пост. Он занимал должность менее месяца. И.о. советника президента США по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант в отставке Джозеф Кит Келлог. Он отслужил в американской армии более 30 лет, два года воевал во Вьетнаме.

Первоначально об отставке советника Трампа сообщили американские СМИ. Пресса утверждала, что Флинн покинул пост советника по национальной безопасности после того, как обнаружилось, что он дал неполную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Непосредственно перед его отставкой Минюст США предупредил Белый дом о контактах Флинна и Кисляка, сообщила газета Washington Post. По мнению ведомства, Флинн мог стать мишенью для шантажа со стороны России.

По данным издания, Флинн в декабре 2016 года, за месяц до инаугурации Трампа, обсуждал с российским дипломатом возможное снятие санкций против России, после чего «ввел в заблуждение высокопоставленных представителей американской администрации о характере его коммуникаций с послом России в США». Издание утверждает, что ряд чиновников в Белом доме сочли переговоры будущего помощника президента и российского посла нецелесообразным и неправомерным сигналом для Москвы о том, что ограничительные меры могут быть ослаблены или отменены. В то же время старший советник Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что президент «полностью доверяет» Флинну. В Кремле между тем заявили, что телефонный разговор «имел место», однако «в остальном информация неверная». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Позднее Флинн подтвердил сообщения о своей отставке. Бывший советник президента признал, что непреднамеренно предоставил неполную информацию о своих контактах с российским послом Кисляком. «К сожалению, из-за высокого ритма событий я неумышленно предоставил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моем телефонном разговоре с послом России, – говорится в заявлении Флинна. – Мои извинения были приняты президентом и вице-президентом». Он указал, что «вел телефонные переговоры с зарубежными коллегами, министрами и послами в качестве будущего советника по национальной безопасности для обеспечения гладкой передачи власти и начать выстраивание необходимых отношений между президентом, его советниками и иностранными лидерами», передает «Прайм».

Экс-помощник президента также заявил, что уверен в успехе команды Дональда Трампа. Флинн также отметил, что для него было большой честью работать с Трампом, который «всего за три недели переориентировал американскую внешнюю политику коренным образом и восстановил лидирующие позиции Америки в мире», сообщает AP.

Москва, Светлана Петрова

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