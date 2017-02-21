Трамп назначил советником по нацбезопасности боевого генерала / Макмастер воевал в Персидском заливе, Ираке, Афганистане

Публикации за 21.02.17

54-летний генерал-лейтенант Герберт Макмастер займет пост советника президента США по национальной безопасности, заявил президент страны Дональд Трамп. По его словам, Макмастер – человек огромного таланта и опыта. В свою очередь исполнявший обязанности советника по нацбезопаности Кит Келлог займёт кресло начальника штаба совета нацбезопасности.

Сам генерал-лейтенант назвал назначение «честью» и подчеркнул, что «безопасность американцев и государства будут являться основными приоритетами». Трамп представил Макмастера в принадлежащем ему частном клубе Мар-а-Лаго в штате Флорида, где президент обычно проводит свои выходные. Глава государства подчеркнул, что новому советнику предстоит «много работы».

Его предшественник Майкл Флинн установил антирекорд, пробыв на посту лишь 24 дня. Его вынудили подать в отставку противники, которые раздули скандал вокруг его телефонного разговора с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, в ходе которого помимо прочего якобы обсуждались антироссийские санкции. Флинн отрицал это публично, но тщетно.

На подбор новой кандидатуры потребовалось 6 дней. Изначально занять кресло советника предложили отставному адмиралу ВМС США Роберту Харуорду, однако тот через несколько дней отказался, сославшись на семейные и финансовые обстоятельства. Впрочем, американские СМИ заявляли, что отказ объясняется нежеланием Белого дома предоставить Харуорду полную свободу при формировании аппарата Совета национальной безопасности (СНБ), который во многом уже укомплектован людьми, подобранными Майклом Флинном.

После этого в Белом доме подчеркнули, что Макмастеру предоставлены все полномочия по набору сотрудников. Макмастер – выпускник престижной военной академии Уэст-Поинт. Как отмечает «РГ», за тридцатилетнюю карьеру он принимал участие в кампаниях США в Персидском заливе, Афганистане и Ираке. В последнее время служил на должности заместителя командующего сухопутными силами, возглавляя центр по интеграции сил и средств этого рода войск. Считается критиком войны США во Вьетнаме.

В свете событий вокруг Украины генерал обвинял Россию в ведении так называемой «гибридной войны» и призывал «сдерживать ее на передовых рубежах». По данным газеты Politico, он возглавлял рабочую группу по анализу способов адаптации сухопутных сил США к возможностям российских военных на случай конфликта в Восточной Европе. На слушаниях в конгрессе весной 2016 года Макмастер утверждал, что «пока США вели кампании в Афганистане и Ираке, Россия изучала их возможности и уязвимые места, осуществив амбициозную и довольно успешную программу модернизации».

Наблюдатели отмечают, что пока неясно, каков подход нового советника к взаимодействию с Россией в борьбе с запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Вашингтон, Иван Гридин

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