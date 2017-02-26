«Россия – не друг, а враг США» / СМИ: новый советник Трампа сделал ставку на антироссийскую линию

Публикации за 26.02.17

Новый советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что Россия является для Соединенных Штатов противником. Он также выступил за сохранение миропорядка, установленного после Второй мировой войны.

Об изменении тона заявлений по России американской администрацией после назначения нового советника Дональда Трампа сообщает CNN. По данным телеканала, накануне на заседании Совета национальной безопасности США Макмастер назвал Россию неприятелем, а не другом. Это заявление резко отличается от выражений, которые использовали ранее его предшественник Майкл Флинн, а также сам президент США Дональд Трамп, неоднократно высказывавший за налаживание отношений с Москвой.

Кроме того, по сведениям телеканала, Макмастер выступил в защиту мирового порядка, который установился после Второй мировой войны. В частности, он заявил о необходимости сохранения мира и безопасности. CNN отмечает, что такое высказывание расходится с позицией главного стратега Белого дома Стива Бэннона, который называл Евросоюз «ущербной конструкцией» и высказался за укрепление связей с отдельными европейскими странами, передает «Немецкая волна».

Отметим, на прошлой неделе Трамп нелицеприятно высказался о CNN и других крупных американских СМИ, назвав их «врагами народа». «Распространяющие фейковые новости СМИ (The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN) – это не мои враги, а враги американского народа», – написал президент США в своем твиттере. Сегодня стало известно, что Трамп отказался от традиционного торжественного ужина с журналистами. Свое решение, объявленное в твиттере, он объяснять не стал, лишь пожелав участникам отлично провести время.

Как сообщал «Новый День», Трамп назначил Герберта Макмастера своим советником по вопросам безопасности 20 февраля вместо Майкла Флинна, который был вынужден подать в отставку на фоне разразившегося вокруг него скандала из-за контактов с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Американская прессе сообщала, что Флинн покинул свой пост после того, как обнаружилось, что он дал неполную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с послом РФ в США. Отмечалось, что в ходе контактов якобы обсуждалось возможное снятие санкций с России. В Кремле между тем заявили, что телефонный разговор «имел место», однако «в остальном информация неверная». Об этом, в частности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вашингтон, Светлана Петрова

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