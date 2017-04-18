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Политика

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Публикации за 18.04.17

ЕР признала проигрыш оппозиции в соцсетях / Общение депутатов в интернете поставят под контроль

ЕР признала проигрыш оппозиции в соцсетях Общение депутатов в интернете поставят под контроль

Замсекретаря Генерального совета «Единой России» по агитационно-пропагандистской работе Евгений Ревенко признал, что партия проигрывает оппозиции в социальных сетях. По словам Ревенко, ранее занимавшего пост замгендиректора ВГТРК, это связано, в частности, с тем, что заявления парламентариев об их инициативах зачастую появляются в Сети без предварительного согласования. В связи с этим депутатам предложат согласовывать с ЕР свои политические инициативы до опубликования в интернете. Фактически это будет означать введение цензуры для единороссов в соцсетях.

«Было бы правильно, если бы прежде, чем объявлять о тех или иных законодательных инициативах, члены «Единой России» советовались, не получим ли мы в результате негатив», – цитирует Ревенко газета .

Накануне эту тему Ревенко поднимал на закрытом заседании бюро высшего совета ЕР. Партиец выразил сожаление, что многие парламентарии не умеют общаться в соцсетях и не владеют «особым языком» и «приемами».

Бюро высшего совета ЕР признало активность партии в социальных сетях недостаточной, поэтому решено концептуально усилить ее присутствие в сети. «Кому-нибудь было бы легче просто закрыть интернет, а мы, напротив, усиливаем там работу», – заявил Ревенко.

Депутатов-единороссов предложено рассматривать как основных агитаторов ЕР в соцсетях, но действовать они должны концептуально, а не стихийно, отмечает издание. Кроме того, парламентариям предстоит в рамках партийной дисциплины согласовывать свои законодательные инициативы не только перед внесением в Госдуму, но и перед обнародованием в соцсетях. Впрочем, Ревенко призвал не рассматривать эти рекомендации как закручивание гаек.

Ранее в структуре фракции ЕР в Госдуме были созданы группы и назначен замглавы фракции по законодательной работе Андрей Исаев, с которыми парламентариям рекомендовано согласовывать законопроекты перед их внесением. Но эта система не сработала, и парламентарии в последнее время объявили сразу о нескольких инициативах, которые партии пришлось затем опровергать, подчеркивая их личный, а не партийный характер. Речь идет об идее Виталия Милонова запретить детям до 14 лет общение в соцсетях. Кроме того, ЕР отозвала законопроект о расширении полномочий полиции во время массовых акций.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 18.04.17

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