NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Политика

■■■■■■■■■

Публикации за 02.05.17

Авиазавод имени Ильюшина возглавил сын Рогозина

Авиазавод имени Ильюшина возглавил сын Рогозина

Головное предприятие транспортного дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации – ОАО «Ил» – возглавил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин – сын зампред правительства РФ Дмитрия Рогозина. Об этом сообщили в компании со ссылкой на решение совета директоров.

Ранее появилась информация, что в соответствии с вводимой ОАК моделью управления формируемыми дивизионами, Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации. Такая конструкция уже введена в боевой, стратегической и специальной, а также гражданской авиации.

Отмечается, что целевая модель предполагает пошаговый переход к единой компании с формированием четырех дивизионов – гражданской, военной, транспортной и специальной авиации. Преобразования, которые происходят в соответствии с новой Стратегией корпорации, одобрены советом директоров ОАК в декабре прошлого года и направлены на повышение эффективности управления авиационными программами.

Действующий гендиректор «Авиационного комплекса имени Ильюшина» Сергей Вельможкин досрочно сложил полномочия. Причины решения не называются. До назначения в Объединённой авиастроительной корпорации Рогозин-младший курировал транспортную авиацию в Минобороны. При этом его отец, вице-премьер, отвечает за всю авиационную отрасль.

Как напоминает «Интерфакс», ОАО «Ил» становится головной компанией формируемого транспортного дивизиона, на базе которого будут объединены другие активы – ВАСО, Авиастар-СП, ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также ряд авиаремонтных предприятий. Одной из ключевых целей, которая будет стоять перед предприятиями дивизиона, – выполнение гособоронзаказа и обеспечение перспективных потребностей Минобороны России и других органов исполнительной власти в обновлении парка транспортных самолетов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.05.17

Вопрос о референдуме по Исаакию обсудят депутаты заксобрания Петербурга. / Жители вотчины Козицына требуют от Куйвашева навести порядок в городе (СКРИН). / Российская промышленность теряет темп и рабочую силу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter