Авиазавод имени Ильюшина возглавил сын Рогозина

Публикации за 02.05.17

Головное предприятие транспортного дивизиона Объединенной авиастроительной корпорации – ОАО «Ил» – возглавил вице-президента ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин – сын зампред правительства РФ Дмитрия Рогозина. Об этом сообщили в компании со ссылкой на решение совета директоров.

Ранее появилась информация, что в соответствии с вводимой ОАК моделью управления формируемыми дивизионами, Алексей Рогозин сохранит за собой должность профильного вице-президента ОАК по транспортной авиации. Такая конструкция уже введена в боевой, стратегической и специальной, а также гражданской авиации.

Отмечается, что целевая модель предполагает пошаговый переход к единой компании с формированием четырех дивизионов – гражданской, военной, транспортной и специальной авиации. Преобразования, которые происходят в соответствии с новой Стратегией корпорации, одобрены советом директоров ОАК в декабре прошлого года и направлены на повышение эффективности управления авиационными программами.

Действующий гендиректор «Авиационного комплекса имени Ильюшина» Сергей Вельможкин досрочно сложил полномочия. Причины решения не называются. До назначения в Объединённой авиастроительной корпорации Рогозин-младший курировал транспортную авиацию в Минобороны. При этом его отец, вице-премьер, отвечает за всю авиационную отрасль.

Как напоминает «Интерфакс», ОАО «Ил» становится головной компанией формируемого транспортного дивизиона, на базе которого будут объединены другие активы – ВАСО, Авиастар-СП, ОАК-ТС, ЭМЗ им. Мясищева, а также ряд авиаремонтных предприятий. Одной из ключевых целей, которая будет стоять перед предприятиями дивизиона, – выполнение гособоронзаказа и обеспечение перспективных потребностей Минобороны России и других органов исполнительной власти в обновлении парка транспортных самолетов.

Москва, Иван Гридин

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