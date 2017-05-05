Чеченский министр: отказ от «Бессмертного полка» властей Таджикистана – лицемерие / «Это политика, а не традиции ислама»

Публикации за 05.05.17

Власти Чечни заявили об отсутствии противоречий между нормами ислама и проведением акции «Бессмертный полк» в День Победы. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Джамбулат Умаров высказал мнение, что отказ властей Таджикистана провести «Бессмертный полк» связан с политикой, а не с религией.

«Здесь память своих героев, на основе которой нам воспитывать детей и внуков, это не входит ни в какое противоречие с исламскими нормами, – приводит комментарий чиновника радиостанция «Говорит Москва». – Для горца, для чеченца, ингуша, кабардинца, для северокавказского, в частности, мусульманина – это великая честь – защищать свою родину. И это великая традиция – почитать память предков, которые защитили тебя, твою жизнь, твой род. Поэтому надо отдать дань уважения великим сынам Победы и выходить с портретами этих людей».

По мнению Умарова, чиновники, объясняющие отказ от шествия нормами ислама, лицемерят. «Те люди, которые пытаются каким-то образом демонстрировать свою лояльность к той или иной религии, наверно, здесь больше от лицемерия, – полагает чеченский министр. – К сожалению, мы с вами сегодня стали свидетелями того, что некоторые политические деятели не считают для себя зазорным воспользоваться рассуждениями о каких-то канонических вещах и пытаются использовать конфессии в своих политических интересах».

Умаров также сообщил, что в Грозном в этом году в колонну «Бессмертного полка», как ожидается, выйдут около 8 тыс. человек: «Это будет грандиозное шествие Победы, которое заслуживает наш город, который стал городом воинской славы».

Ранее власти Таджикистана заявили об отказе провести акцию «Бессмертный полк». Это решение они обосновали «войной» в приграничных районах страны и исламскими традициями, согласно которым мусульманам якобы запрещено появляться на улицах с портретами погибших.

Москва, Светлана Петрова

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