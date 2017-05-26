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Политика

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Публикации за 26.05.17

Эстония высылает двух российских дипломатов без объяснения причин / МИД России: действия Таллина не останутся без ответа

Эстония высылает двух российских дипломатов без объяснения причин МИД России: действия Таллина не останутся без ответа

Власти Эстонии высылают из страны двух российских дипломатов. Персонами нон грата объявлены генеральный консулаРоссии в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Сергей Сургаев. Им выдано предписание покинуть Эстонию. Об этом первоначально сообщили эстонские СМИ. Позже в МИД Эстонии подтвердили данную информацию, но отказались раскрыть причины, по которым принято решение о высылке российских дипломатов. В посольстве России в Эстонии заявили, что не будут комментировать данную информацию.

МИД России назвал решение Таллина «очередным недружественным и ничем не обоснованным актом» и пообещал ответить на него, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что высылаемые дипломаты должны в кратчайшие сроки покинуть страну пребывания.

Таллин, Москва, Наталья Аникина

Таллин, Москва. Другие новости 26.05.17

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