Глоба предсказал революцию в России, но перемен раньше 2020 года ждать не стоит

Известный астролог Павел Глоба заявил, что современная Россия сопоставима со страной 1917 года. Однако ожидать такого же развития событий не стоит. Перемены назрели, но разрешатся они путем революции сверху. С 2020 года, по словам астролога, РФ ждут тяжелые испытания, а после 2024 года – небывалый взлет.
Павел Глоба считает, что еще в 2014 году страна попала в матрицу 1914-1917 годов. «Многие исторические сценарии, как и события в людских судьбах, повторяются», – отметил астролог в интервью «Комсомольской правде». В таком космическом цикле Россия будет развиваться вплоть до 2020 года.
Переломный момент для страны наступит во время соединения Юпитера с Сатурном, которое произойдет в 2021 году. «Такое соединение наблюдается раз в 20 лет. Оно часто совпадает с геополитическими мегапроектами. В последний раз такое было в мае 2000 года – когда на президентских выборах победил Владимир Путин, а после этого США возглавил Буш-младший», – сказал Глоба.
В настоящее время Россия сталкивается с похожими проблемами, которые имели место сто лет назад. Впрочем, точного повторения событий 1917 года не произойдет. Меняются реалии, политический строй, личности, влияющие на развитие ситуации, но есть одно общее – ожидание грядущих перемен. Астролог уверен, что зреет всеобщее понимание того, что жить, как прежде, уже не получится.
«Я не ожидаю взрыва снизу, как век назад. Полагаю, революция состоится сверху и не будет такой катастрофической, – подчеркнул Глоба. – Все-таки соединение Юпитера с Сатурном было и в конце XVII века, когда к власти пришел «революционер на троне» – Петр I. Такой вариант был бы для нынешней России предпочтительнее».
Астролог выразил надежду, что в блажащие два-три года к российским властям придет понимание того, что перемены неизбежны. Этот период он назвал межвременьем. 2017 год благоприятен для разработки долгосрочной экономической стратегии, которая поможет России преодолеть кризисные годы с 2020 по 2024.
«Страна может пройти тяжелые испытания, после 2020-го три-четыре года для России – некий перевал. А с 2024 года нас, скорее всего, ожидает большой подъем. Такой же, как в середине XVI и в конце XVIII столетий. Это не только экономика, это общий взлет», – сказал Глоба.
В прогнозах о будущем главе государства астролог предпочел сохранить интригу, но отметил, что «Путин точно пойдет на выборы президента в марте 2018-го… А главные перемены вряд ли произойдут до 2020-го».
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 05.06.17
Новосибирские чиновники осудили голодовку дольщиков. «Они действуют неправовыми методами». / Краткосрочный плюс: повышение пенсионного возраста обернется пшиком. Голикова: «Государство лишь на время сбалансирует Пенсионный фонд». / Без права на ошибку: глава МЧС предлагает наказывать синоптиков за неточный прогноз погоды. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»