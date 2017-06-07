Кудрин советует сократить на треть число госслужащих

В администрации президента началось обсуждение реформы госуправления. В частности, Центр стратегических разработок (ЦСР) под управлением экс-министра финансов Алексея Кудрина предлагает за семь лет сократить число чиновников на 30%. Кроме того, реформа предусматривает повышение цифровизации процессов в госуправлении до 50% и сокращение расходов на работу госаппарата.

ЦСР приступил к разработке программы общеэкономических реформ еще в прошлом году. Часть предложений связана с работой госслужбы. Так общее число госслужащих, по мнению экспертов Кудрина, должно быть снижено с 148,3 на 10 тысяч населения до 103,6, то есть примерно на треть, пишет «Коммерсант». Управление кадрами предлагается централизовать в Федеральном кадровом агентстве, а саму госслужбу сделать смешанной, выделив в ней срочные контракты и «карьерный» трек. В общей сложности стоимость госуправления должна снизиться с 2844 рублей в год на гражданина до 1990 рублей.

Цели программы определены ЦСР до 2024 года. Документ предусматривает сокращение до четырех госстратегий первого уровня, а именно, нацбезопасности, научно-технического развития, социально-экономического развития и пространственного развития. Новые проекты этого уровня предлагается заморозить на три года.

Помимо этого, эксперты считают, что роль поручений президента, решений и поручений правительства в работе госаппарата должна быть уменьшена. Для этих целей в правительстве хотят создать «стратегический блок» под руководством вице-премьера, который будет заниматься мониторингом и контролем реализации стратегий первого уровня, согласованием и коррекцией программ.

За шесть лет уровень цифровизации госслужбы должен вырасти с 5-10% до 50%. Отмечается, что эта часть реформы схожа с предложениями ВШЭ, но учитывает более короткий срок реализации. ЦСР поддерживает идеи распределенных реестров для открытых информационных систем, единых форматов API различного доступа, а также использования big data.

Также новая реформа Кудрина предполагает появление новых «моделей ценностей госуправления», которые предлагается закрепить в «Этическом кодексе» госслужбы. Он станет основой государственной службы как «самообучающейся» организации, самостоятельно генерирующей нужные обществу изменения внутри себя.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.17

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