Путин: ИГ готовит новые атаки в России

Президент РФ Владимир Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство» готовят новые нападения на юге России и в Центральной Азии.

По его словам, в связи с этим необходимо укреплять координацию спецслужб государств ШОС, в том числе «по линии региональной антитеррористической структуры», сообщает пресс-служба Кремля.

«Не могут не настораживать и попытки обосновавшихся на афганской земле террористов распространить свою преступную деятельность на наши государства. В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки игиловцев – это показало расследование теракта у нас в России, в Петербурге», – отметил Путин.

Глава российского государства назвал терроризм «главной угрозой для безопасности государств ШОС». Путин в очередной раз заявил, что для борьбы с ним нужно объединять усилия всего международного сообщества. «И в рамках нашей организации и ее профильных структур такая совместная работа ведется», – сказал он, заметив, что пока не удается наладить «столь же результативное взаимодействие» с другими странами за пределами ШОС. Президент РФ при этом подчеркнул, что «внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах не способствует тому, чтобы работа в международном формате выходила на такой конструктивный, системный уровень».

Путин особо остановился на ситуации в Афганистане, где, по его словам, США и НАТО уже 15 лет ведут операции против талибов (движение «Талибан» запрещено в России как террористическая организация), а «военная и внутриполитическая обстановка в стране продолжает деградировать». Российский лидер заявил, что Афганистан является «самым серьезным источником угроз для безопасности региона ШОС».

Отметив усилия США, которые пытаются возобновить активную работу своих союзников по НАТО в Афганистане, Путин подчеркнул, что «почти никто не хочет туда возвращаться в полноформатном режиме». В связи с этим российский президент предложил возобновить работу Контактной группы ШОС-Афганистан, приостановленную в 2009 году, для того оказания помощи в выстраивании диалога между Кабулом и оппозиционными группами.

Добавим, что сегодня в ШОС были приняты Индия и Пакистан. Кроме того, лидеры стран – участников организации подписали конвенция о противодействии экстремизму и заявление о противодействии терроризму.

ШОС создана в 2001 году. С учетом новых государств-членов в ее состав входит 8 государств – Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан.

Астана, Светлана Петрова

Астана. Другие новости 09.06.17

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