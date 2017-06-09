Набиуллина осталась главой ЦБ еще на 5 лет

Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на 5 лет. Новый срок ее полномочий начнется 24 июня.

Ранее кандидатуру Набиуллиной поддержал президент РФ Владимир Путин. Глава государства выразил надежду, что она продолжит действовать независимо и уверенно.

Набиуллина возглавила Центробанк в 2013 году. За время работы в ЦБ Набиуллину критиковали ряд оппозиционных депутатов и представители бизнеса за валютную политику, которая привела к девальвации рубля в конце 2014 года, и медленное снижение ключевой ставки. Вместе с тем президент Путин многократно заявлял о поддержке курса, который проводит регулятор.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 09.06.17

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