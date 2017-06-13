Путин рассказал, как США помогали террористам в Чечне и создавали «Аль-Каиду» / «Наши протесты игнорировались»

Президент России Владимир Путин в первой серии фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», вышедшей в эфире телекаканала Showtime, рассказал, что спецслужбы США оказывали помощь боевикам в Чечне в целях дестабилизации внутренней обстановки в России, игнорируя при этом протесты Москвы.

По словам Путина, США тайно осуществляли техническую и финансовую поддержку и переброску боевиков в Чечне в период проведения федеральными силами спецопераций в самой республике и на Северном Кавказе. Президент РФ подчеркнул, что у Москвы есть доказательства этого: «Некоторые из них мы представили нашим американским коллегам». Однако в Вашингтоне сначала пообещали разобраться с этим, но позже заявили о своем праве помогать «оппозиционным силам» в Чечне.

«Был такой момент, когда я президенту Бушу сказал об этом, назвал даже фамилии сотрудников спецслужб США, которые тогда работали на Кавказе и не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали боевиков из одного места в другое», – цитирует президента РФ «Интерфакс». По его словам, Джордж Буш-младший пообещал разобраться с этим. Но позже в Москву пришло письмо из ЦРУ, в котором говорилось, что сотрудники ведомства «вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут делать это дальше». «Ясно было, что речь идет не просто об оппозиционных силах, речь идет о террористических структурах и организациях», – сообщил Путин.

Также глава российского государства возложил на США ответственность за создание «Аль-Каиды» (террористическая группировка запрещена в России). «Это началось еще с советской войны в Афганистане, когда американские спецслужбы поддерживали различные направления исламского фундаментализма в борьбе с советскими войсками в Афганистане», – объяснил Путин. В результате американцы вырастили и «Аль-Каиду» (запрещена в РФ), и ее лидера Усаму бен Ладена, и это все «вышло из-под контроля», отметил он. «Наши партнеры в США должны были об этом знать. Это их вина», – подчеркнул российский лидер.

Путин также заявил, что Россия никогда не вмешивается во внутренние процессы других государств. «Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, и это один из принципов нашей работы», – сказал российский лидер.

Президент России, говоря о внешней политике США, высказал мнение, что она продиктована «имперским мышлением». На практике такая стратегия «приводит к сбою, проблемам», – указал он, заметив, что «контролировать все невозможно».

По мнению Путина, США воспринимают Россию как конкурента и это является результатом политики, проводимой Белым домом на протяжении последних десятилетий и от которой страна не может избавиться. Расказать всё о США он пообещал после выхода на пенсию.

Отметим, что на съемки четырехсерийного документального фильма «Интервью с Путиным» ушло несколько лет, Стоун взял у российского лидера более десяти интервью. Незадолго до премьеры режиссер признался, что его работа – попытка предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между США и Россией.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 13.06.17

Эксперты: Овсянников идет в губернаторы, подрывая авторитет «Единой России». / Украина смирилась с неизбежной утратой статуса газового транзитёра – ни перспектив, ни денег. / Поклонская может довести депутата Госдумы и «неформального губернатора Омской области» Голушко до тюрьмы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»