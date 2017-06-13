Парламент Молдавии намерен запретить российские теленовости / Президент Додон категорически против

Находящаяся у власти в Молдавии Демократическая партия (ДПМ) внесла в парламент законопроект о борьбе с иностранной пропагандой. Документ в том числе предусматривает ограничение вещания на территории страны российских телеканалов. «Это абсолютно необходимо для обеспечения информационной безопасности Молдавии», – цитирует «Интерфакс» председателя парламента и вице-председателя ДПМ Андриана Канду.

«Законопроект предполагает запрет на трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ из стран, которые не ратифицировали европейскую Конвенцию о трансграничном телевидении. Это касается всех российских телеканалов», – заявил он.

Спикер также отметил, что анализ телевещания в стране показал «доминирующую позицию» новостных программ из-за рубежа. «У нас в стране доминирует тенденция дезинформации и пропаганды со стороны зарубежных каналов. Все это ставит под угрозу безопасность Республики Молдова, ее экономическую, социальную и политическую жизнь», – подчеркнул политик. По его словам, в Молдавии не станут запрещать телеканалы, «но будут ограничена трансляция новостей, информационно-аналитических и военных программ из РФ».

Также законопроект предусматривает ужесточение санкций по отношению к телеканалам, которые не выполнят положения законодательства. «Будут предусмотрены жесткие меры, как финансовые наказания, так и другие – вплоть до отзыва лицензии. Кроме того, судебные инстанции будут обязаны рассмотреть такие дела в течение 30 дней и принимать решения оперативно», – отметил Канду.

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон заявил, что «всеми доступными средствами» будет блокировать законопроект. «Если он будет принят, я не буду промульгировать такой закон – ни первый раз, ни второй раз. Если правящей коалиции это не понравится – пожалуйста, пусть идут на референдум (об импичменте президента – прим. ред.)», – сообщил Додон.

«Предложение демократов – это очередная попытка показать свою проевропейскость и антироссийскую риторику. Выступаю категорически против. Плохому танцору знаете, что мешает… Причём тут российские телеканалы? Интересно, как на это отреагирует Брюссель», – сказал Игорь Додон, добавив, что он уверен, что демократы действуют по чьей-то указке.

Кишинев, Иван Гридин

Кишинев. Другие новости 13.06.17

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