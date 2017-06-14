Путин ответил Клинтон на сравнение его политики с Гитлером

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему на основе бесед с ним четырехсерийный фильм для телеканала Showtime, прокомментировал заявление экс-кандидата в президенты США, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая весной 2014 года сравнила его политику с действиями лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Назвав Клинтон «энергичной женщиной», российский лидер отметил, что Москва в силу своей политической культуры воздерживается от резких ответных высказываний и не будет сравнивать оппонента с деятелями из прошлого.

«Мы с ней (Клинтон – прим. ред.) знакомы лично. Она энергичная женщина, – заявил Путин. – У нас тоже могли бы быть всякие сравнения, но мы в силу политической культуры воздерживаемся от крайних высказываний».

Напомним, что в марте 2014 года Хиллари Клинтон, говоря о вхождении Крыма в состав России, провела параллель между Путиным и Гитлером. Она сочла слова Путина о защите русских на полуострове Крым схожими с заявлениями Гитлера, говорившего о защите немцев, проживающих в Восточной Европе. Тогда Путин заявил, что подобные высказывания Клинтон демонстрируют ее слабость. По его мнению, когда люди переходят определенные границы приличия, это свидетельствует не об их силе, а об их слабости. «Но для женщины слабость – это не самое плохое качество», – добавил он.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.06.17

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