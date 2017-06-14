Путин рассказал, что мешает оппозиции в России быть сильной и интересной

Оппозиции в России нужно не просто бороться с властью, а подготовить и показать гражданам свои, «более выигрышные программы с точки зрения интересов избирателей». Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме для телеканала Showtime.

Российский лидер полагает, что отсутствие политической программы, а не контроль СМИ со стороны государства, мешает оппозиции. Путин заверил, что в России не существует проблемы доступа к средствам массовой информации. «У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто», – заявил президент РФ (цитата по «Интерфаксу»).

В ответ на реплику Стоуна о том, что Россия является «традиционным авторитарным государством», Путин сказал, что считает, что общество и государство должны развиваться постепенно. Он напомнил, что в России «в течение почти тысячи лет государство складывалось как монархия, затем произошла так называемая революция 1917 года, к власти пришли коммунисты, во главе государства оказался Сталин». «Только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому этапу развития России», – указал он. Поэтому, считает российский лидер, «невозможно себе представить, что сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или в Германии». «Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно, и вот это и есть нормальный процесс развития», – полагает Путин.

Президент также призвал не демонизировать Россию, которая является демократической и суверенной страной. «С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества», – подчеркнул Путин.

Кроме того, глава российского государства высказался о смене президентов США. Путин признался, что победа Дональда Трампа на президентских выборах практически ничего не изменила в отношениях двух стран: «Почти ничего». Несмотря на это Стоун в ответ заметил, что «Трамп находится в кармане Кремля». Эти слова рассмешили Путина, президент рассмеялся.

Четырехсерийный документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, выходит с 12 июня в эфире телеканала Showtime.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.06.17

В декабре России грозит «русский майдан»: Навального поддерживает одна из «башен» Кремля. / Минобороны берет соцсети под контроль. Контрактников обяжут отчитываться об активности в интернете. / Путин ответил Клинтон на сравнение его политики с Гитлером. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»