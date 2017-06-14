Среда, 14 июня 2017, 13:59 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

Путин рассказал, что мешает оппозиции в России быть сильной и интересной

Путин рассказал, что мешает оппозиции в России быть сильной и интересной

Оппозиции в России нужно не просто бороться с властью, а подготовить и показать гражданам свои, «более выигрышные программы с точки зрения интересов избирателей». Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме для телеканала Showtime.

Российский лидер полагает, что отсутствие политической программы, а не контроль СМИ со стороны государства, мешает оппозиции. Путин заверил, что в России не существует проблемы доступа к средствам массовой информации. «У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний. Государство их вообще никак не контролирует, это невозможно просто», – заявил президент РФ (цитата по «Интерфаксу»).

В ответ на реплику Стоуна о том, что Россия является «традиционным авторитарным государством», Путин сказал, что считает, что общество и государство должны развиваться постепенно. Он напомнил, что в России «в течение почти тысячи лет государство складывалось как монархия, затем произошла так называемая революция 1917 года, к власти пришли коммунисты, во главе государства оказался Сталин». «Только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому этапу развития России», – указал он. Поэтому, считает российский лидер, «невозможно себе представить, что сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или в Германии». «Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно, и вот это и есть нормальный процесс развития», – полагает Путин.

Президент также призвал не демонизировать Россию, которая является демократической и суверенной страной. «С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества», – подчеркнул Путин.

Кроме того, глава российского государства высказался о смене президентов США. Путин признался, что победа Дональда Трампа на президентских выборах практически ничего не изменила в отношениях двух стран: «Почти ничего». Несмотря на это Стоун в ответ заметил, что «Трамп находится в кармане Кремля». Эти слова рассмешили Путина, президент рассмеялся.

Четырехсерийный документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который режиссер готовил два года, выходит с 12 июня в эфире телеканала Showtime.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 14.06.17

В декабре России грозит «русский майдан»: Навального поддерживает одна из «башен» Кремля. / Минобороны берет соцсети под контроль. Контрактников обяжут отчитываться об активности в интернете. / Путин ответил Клинтон на сравнение его политики с Гитлером.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , ,

Политика, все новости

Москва /

«Позор депутатам»? Госдума приняла закон о реновации Москвы

Авторская колонка /

Фактор Ахметова

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Екатеринбург /

Ненужный завод в Асбесте, угрожающие матерям чиновники в Ирбите, небезопасные школы и больницы – на что завтра пожалуются уральцы Путину (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург /

Уже замаячили выборы 2018: депутатов призывают отменить партийные списки на местных выборах

Москва /

Задержания противников реновации продолжаются: в ОВД «Тверское» – уже 14 человек
Все новости

Новости партнеров