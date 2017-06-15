«Многие вопросы очень больно читать»: Путин выйдет на «прямую линию» с народом / К общению с президентом подключат новые регионы

Президент РФ Владимир Путин сегодня проведет 15-ю по счету «прямую линию» с россиянами и ответит на их вопросы. Общение начнется в полдень в прямом эфире трех федеральных телеканалов – «Первый», «Россия 1», «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Эксперты ожидают, что большинство вопросов будет касаться социальных проблем, здравоохранения, зарплат, пособий, образования. Вероятно, у главы государства поинтересуются об участии в предстоящих президентских выборах.

За сутки до начала «прямой линии» президенту поступило более 1,6 миллиона вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Граждан интересуют проблемы ЖКХ, обновления жилого фонда в регионах, доступности медицинского помощи, а также темы повышения зарплат бюджетникам и пенсий. По словам Пескова, по традиции очень много на «прямую линию» приходит вопросов, связанных с «житейскими историями, в которых люди просят президента о помощи», и это те вопросы, которые могут и должны решать местные власти, передает «Интерфакс». Представитель Кремля отметил, что такие обращения «смотреть и читать весьма больно».

В этом году будет больше прямых включений из регионов. В 2016 году вопросы Путину смогли задать жители пяти субъектов Федерации. В этот раз, по данным «Известий», точки прямого включения расширят за счет Республики Марий Эл, а также Калининградской и Иркутской областей. В Кремле пояснили, что выбор регионов не связан с политической повесткой в преддверии предстоящих в сентябре губернаторских выборов и проверкой работы их руководителей. Как отмечает издание, всего за годы проведения «прямых линий» было осуществлено более 100 включений из регионов России и бывших республик СССР.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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