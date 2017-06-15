Путин: Россия никогда не заиграет в футбол / ... если не займется подготовкой юных спортменов

Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» рассказал, как улучшить игру сборной России по футболу. Об этом главу государства спросил житель Калининграда, где пройдет часть матчей чемпионата мира. Молодой человек попросил президента повлиять на российскую сборную, чтобы она заиграла.

Путин ответит, что не будет «метать громы и молнии и заниматься критиканством», хотя болельщики ждут от команды лучших результатов. По его словам, проблема заключается в том, что в российских футбольных клубах слишком много легионеров, а детскому и юношескому спорту уделяется недостаточно внимания. «Я спрашиваю у специалистов мирового класса, будут ли играть наши футболисты? Мне говорят, что не будут. Потому что слишком много легионеров. Кроме того, слишком мало работы проводится по развитию детского футбола. Все крупные клубы уже создали схему по подготовке молодых спортсменов», – сказал Путин. «Если мы так сделаем, то и у нас появится эффективная и радующая болельщиков сборная», – заключил он.

Позже вопрос Путину задал футбольный тренер Валерий Газзаев. Наставник сборной России поблагодарил президента за то, что столько внимания уделяется развитию футбола и спросил, как, по мнению президента, покажет себя российская сборная на мундиале? «Этот вопрос я вам хотел задать», – удивился глава государства.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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