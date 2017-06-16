«Деньги с собой в гроб не унесешь»: Путин прокомментировал слухи о своем богатстве И рассказал, что важнее миллионов на счетах

Президент России Владимир Путин отрицает наличие приписываемых ему богатств. Об этом он заявил в интервью, которое было показано в четвертой, заключительной, серии фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» на телеканале Showtime накануне.

Американский режиссер в беседе с Путиным упомянул, что президента РФ считают «самым богатым человеком в мире». Глава российского государства в ответ заявил, что у него «нет такого богатства, о котором говорят». Также Стоун спросил у Путина, есть ли у него банковские счета на Кипре. «Нет, и никогда не было. Чушь это все, – парировал президент. – Если бы это было, то давно бы предъявили».

Российский лидер не думает, что наличие богатства является «большим счастьем». По его мнению, большие деньги – это большие хлопоты: «Вы бы думали сейчас в условиях кризиса, что делать с этими активами, как их сберечь, где разместить и только головная боль от этого» (цитата по «Ленте.ру»).

Путин отметил, что Оливер Стоун является более богатым человеком, чем те, у кого на счетах есть огромные суммы. «У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить и оставить после себя заметный счет. Деньги такого счастья не дают», – подчеркнул президент, заметив, что «в гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь».

Российский лидер также высказался по теме выборов. Отвечая на вопрос режиссера, вмешивался ли Вашингтон в российские выборы 2012 года, Путин заявил: «И в 2000-м, и в 2012-м. Всегда было, но в 2012-м это было особенно агрессивно». «Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России… Собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги», – рассказал Путин, заметив, что «дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные».

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 16.06.17

Минобороны объявило о ликвидации лидера ИГ. / Топовые свердловские блогеры едут в Госдуму, но не знают, зачем (ДОКУМЕНТ). / В Нижнем Тагиле стартует выдвижение кандидатов в мэры, Носов не спешит. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»