Глава Госдепа составил план по нормализации отношений с РФ

Госдепартамент США разработал план по налаживанию отношений с Россией. Дорожная карта затрагивает три направления – улучшение координации совместных действий по борьбе с терроризмом, взаимодействие в отношении КНДР и проблемы кибербезопасности. Программа, по мнению главы Госдепа Рекса Тиллерсона, призвана сохранить стратегическую стабильность в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Цель плана Тиллерсона состоит в выстраивании прочных взаимосвязей с президентом России Владимиром Путины по ограниченному ряду вопросов, сообщает американское интернет-издание BuzzFeed со ссылкой на источник. Программа состоит из трех блоков, Госдеп США считает каждый раздел обязательным к исполнению.

Первые блок состоит из требований к России не предпринимать агрессивных мер в отношении США. В частности, Москва не должна поставлять оружие запрещенному в РФ движению Талибан, а также преследовать американских дипломатов. «Первый элемент плана – это донести до Москвы, что агрессивные действия против США обречены на провал, это контрпродуктивно для обеих сторон», – сообщает источник, знакомый с секретным документом.

Второй раздел плана посвящен вопросам, представляющим стратегический интерес для США, включая Сирию, КНДР и кибербезопасность. Так Вашингтон будет настаивать на сворачивании Россией торговли с Северной Кореей. Кроме того, предусмотрены шаги, направленные на улучшение координации по борьбе с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство», а также отказ Москвы от кибершпионажа.

Третий блок плана охватывает целый ряд долгосрочных взаимных геополитических целей, там же подчеркивается важность стратегической стабильности с Россией.

Ранее Рекс Тиллерсон публично заявлял, что отношения США и РФ продолжают ухудшаться, в результате возникает ситуация, представляющая «угрозу миру».

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 20.06.17

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