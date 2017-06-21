Данные об имуществе российских чиновников засекретят / Госдума окончательно утвердила новые полномочия ФСО

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий ФСО полномочия по охране персональных данных находящихся под охраной высокопоставленных чиновников России и членов их семей. Нормы документа разрешают засекретить информацию об их имуществе. «За» проголосовали 377 парламентариев, 36 депутатов – представители фракции КПРФ – высказались против, сообщает РБК. Отныне обработка персональных данных охраняемых лиц будет проводиться с их согласия и с разрешения органов государственной охраны.

Депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный в ходе обсуждения раскритиковал инициативу. «Фактически, принимая этот закон, мы исключаем из-под общественного, журналистского контроля имущество (чиновников)», – заявил он. Парламентарий отметил, что список лиц, которые могут находиться под госохраной, и соответственно информация о собственности которых исключается из реестров, четко не прописан и может быть очень широким.

Согласно российскому законодательству, государственная охрана предоставляется президенту, премьер-министру, председателям Совета Федерации, Госдумы, Конституционного и Верховного судов России, генпрокурору и председателю Следственного комитета. Кроме того, по решению президента охрану могут предоставить членам Совфеда, депутатам Госдумы, федеральным госслужащим.

В то же время глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарев заявил изданию, что новый закон не повлияет на декларации охраняемых лиц, эти сведения будут публиковаться в обычном режиме в обезопасить охраняемых ФСО лиц от возможных угроз, к примеру, терактов, уточнил он.

Утвержденный Госдумой закон также разрешает органам госохраны безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения. Кроме того, ФСО получает право «временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны».

Документ вводит и ряд ограничений для сотрудников госохраны. После вступления закона в силу работникам ФСО будет запрещено раскрывать в интернете информацию о своей работе и размещать фотоснимки и видео с изображениями себя и своих коллег. Кроме того, сотрудников спецслужы обяжут пройти дактилоскопическую регистрацию.

Отметим, что проект закона внес в Госдуму в феврале президент РФ Владимир Путин. После принятия Госдумой он также должен быть утвержден Советом Федерации и подписан главой государства.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 21.06.17

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