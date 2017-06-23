Ювелирное попадание: Россия атаковала террористов в Сирии крылатыми ракетами

Российский военный флот запустил 6 крылатых ракет «Калибр» по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По информации ведомства, ракетные удары по боевикам была нанесены из восточной части Средиземного моря фрегатами «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и подводной лодкой «Краснодар». Подлодка выполнила пуски крылатых ракет из подводного положения, указали в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что турецкое и израильское военное командование было своевременно проинформировано о пусках «Калибров» по каналам взаимодействия.

Минобороны отчиталось, что в результате ракетного удара уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) в районе населенного пункта Акербат провинции Хама. «После ювелирного попадания крылатой ракетой «Калибр» сдетонировал арсенал боевиков», – отметили в ведомстве.

«Остатки боевиков и объектов террористов ИГИЛ (запрещена в РФ) уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС России», – добавили в вМинобороны.

Последний раз российские военные моряки применяли ракеты «Калибр» против боевиков ИГ (запрещена в РФ) в Сирии в мае этого года. Тогда пуски были произведены с фрегата «Адмирал Эссен» и подводной лодки «Краснодар» по позициям террористов в районе Пальмиры.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 23.06.17

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