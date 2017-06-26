Трамп ссорится с советниками из-за встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп настаивает на полноценной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе саммита «большой двадцатки», который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге.

Американский лидер просил свою администрацию организовать полномасштабную двустороннюю встречу, на которой будут присутствовать журналисты. В то же время Госдепартамент и Совет национальной безопасности США не советуют Трампу сближаться с Москвой и призывают его к большей сдержанности, передает Associated Press.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча лидеров США и России возможна на полях саммита G20. Об этом заявил пресс-секретарь администрации американского президента Шон Спайсер.

Источники издания отмечают, что советники Трампа предложили ему организовать быструю неформальную встречу с Владимиром Путиным, или вовсе провести переговоры по стратегической стабильности, которые не требуют присутствия президентов и ведутся представителями американской и российской делегаций.

В Белом доме считают, что Вашингтону следует сохранять дистанцию и взаимодействовать с Москвой с большой осторожностью. Кроме того, личная встреча Трампа и Путина может усугубить разногласия в американской администрации, которые появились в ходе расследования «о связях с Россией».

В свою очередь в Кремле заявили, что на 7 июля у Владимира Путина пока нет планов встречаться с президентом США. Подготовка к встрече двух лидеров не проводится, отметил пресс-секретарь администрации российского президента Дмитрий Песков.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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