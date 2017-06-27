Генерал НАТО заявил о растущей от России угрозе

Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что Россия наращивает свой военный потенциал. В то же время руководство альянса не уверено, что Москва собирается проявить агрессию в отношении стран-членов НАТО. Однако вооруженные силы Североатлантического альянса, по мнению генерала, готовы ответить на любое вмешательство Кремля.

«Когда дело доходит до потенциала, нет сомнений в том, что Россия развивает свои возможности как в традиционных, так и в ядерных компонентах», – заявил Павел изданию Politico. Генерал сослался на сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками в Калининграде и Крыму. «Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил», – отметил представитель НАТО.

Генерал подчеркнул, что альянс не уверен в агрессивных намерениях России, как и в их отсутствии. «Когда речь идет о намерениях, это не так ясно, потому что мы не можем четко сказать, что Россия не имеет агрессивных намерений против НАТО», – сказал Павел.

Кроме того, председатель военного комитета альянса обратил внимание на растущее военное присутствие РФ. Впрочем, никаких доказательств своих слов он не привел.

По словам генерала, руководство НАТО сосредоточено не только на противостоянии угрозам, исходящим от отдельных стран. В первую очередь альянс работает над усилением борьбы с терроризмом. Так НАТО видит одной из основных задача поддержку Турции, несмотря на то, что отношения Анкары с несколькими союзниками ухудшились.

В свою очередь в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не намерена проявлять агрессию в отношении стран альянса, эти заявления звучали на фоне сообщений о существующей российской угрозе Прибалтийским странам и Польше. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, НАТО прекрасно знает об отсутствии планов нападения России, однако пользуется поводом, чтобы усилить военное присутствие у российских границ.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.06.17

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