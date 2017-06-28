Иркутский губернатор решился на открытый конфликт с Законодательным собранием

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пошел на открытый конфликт с Законодательным собранием, в котором большинство мест принадлежит партии «Единая Россия». В своем выступлении с ежегодным отчетом глава региона упрекнул депутатов за невнимательность и открыто оспорил критические выступления в свой адрес.

Начал свой отчет Левченко неординарно, обратив внимание на то, что в последние семь лет депутаты никак не реагировали на ежегодное нарушение Устава региона, согласно которому представлять доклад о результатах деятельности регионального правительства должен губернатор и никто иной.

После этого жесткого замечания в адрес депутатов Левченко отчитался об итогах работы регионального правительства за год. В основном доклад касался ключевых экономических показателей, которые позволяют утверждать, что экономика Иркутской области показала уверенный рост.

Интересно было другое: то, что Левченко открыто оспорил основные причины критики в свой адрес. Например, данные социологических опросов показывают общую неудовлетворенность жителей региона медицинским обслуживанием, что часто ставят Левченко в вину. В ответ на это губернатор отметил: «Низкая удовлетворенность населения – это не результат 2016 года, это гораздо более застарелая проблема», – подчеркнул он.

Кроме того, Левченко напомнил о результатах губернаторских выборов, где победу прочили его конкуренту из «Единой России», что, по мнению главы иркутского региона, который был кандидатом от КПРФ, ставит под сомнение адекватность некоторых экспертных оценок.

В этой связи Левченко также привел данные социологического опроса, согласно которым общая оценка населения деятельности органов исполнительной власти составляет 40,1%. «К сожалению, уровень одобрения населением деятельности руководства Законодательного Собрания Иркутской области еще меньше и не достигает 25%», – обратил внимание иркутский губернатор.

Иркутск, Алла Неверова

Иркутск. Другие новости 28.06.17

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