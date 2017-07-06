Минобразования затеяло масштабную школьную реформу

Министр образования России Ольга Васильева анонсировала решение о передаче школ от муниципалитетов регионам. «Когда принималась эта реформа (1990-е годы – прим. ред.), это был один исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который требует, естественно, – я позволю себе такой термин произнести – «государственные школы». То есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», – заявила Васильева в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке.

Глава ведомства считает, что нынешняя система неэффективна и требует перемен. Так, например, она полагает, что необходимо укрепить вертикаль управления и предоставить Минобрнауки главенствующую роль. Васильева также отметила, что муниципальное подчинение школ почти не оставляет для министерства прямых рычагов влияния. «Трудно себе представить, что 44 тыс. школ никоим образом Министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», – сказала Васильева.

Она также отметила, что переподчинение позволит привести образовательные программы в разных городах и селах в соответствие с федеральными. Министр подчеркнула, что на сегодняшний день муниципальные власти имеют право непосредственного участия в создании образовательных программ, что по ее мнению, мешает созданию единого образовательного пространства. «Получается, мы не собираем страну, а ее растаскиваем», – сказала она.

Она рассказала, что реформа начнется с пилотного проекта: 16 регионов уже изъявили желание в нем участвовать, а в Самарской, Астраханской областях и Санкт-Петербурге он уже запущен. Для распространения реформы по всей стране понадобятся законодательные изменения. В свою очередь глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов подтвердил готовность депутатов сотрудничать с министерством в вопросе подготовки такой реформы. «Нужно думать, как это менять», – приводит его слова «Интерфакс».

Как напоминает «Коммерсантъ», в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Ольга Васильева заявила, что Минобрнауки не исключает передачу регионам права самостоятельно открывать школы и дошкольные образовательные учреждения. «За пять лет в регионы из федерального бюджета в образование было вложено 415 млрд руб. Отдача должна быть больше»,– заявила она.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.07.17

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