Путин отправил в отставку главного ядерного генерала

Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча, отвечавшего за хранение и обслуживание всех ядерных боеприпасов, пишет "Коммерсантъ".

Издание пишет, что отставка состоялась по просьбе самого генерала, который сослался на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен заместитель Сыча – генерал-майор Игорь Колесников.

По данным источников газеты, генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить бесперебойную работу главка: за время его работы (с 2010 года) на арсеналах не произошло ни одного серьезного ЧП. Двенадцатое ГУМО – центральный орган военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил. Он контролирует разработки и испытания ядерных боеприпасов, организует их хранение и эксплуатацию, ведет учет и планирование.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.07.17

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