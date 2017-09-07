Трамп не пригласил Путина на встречу по реформе ООН

Президент России Владимир Путин не получал от американского коллеги Дональда Трампа приглашения на заседание, посвященное реформированию ООН, которое пройдет в сентябре. Об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в кулуарах Восточного экономического форума.

Отвечая на соответствующий вопрос, Ушаков сказал: «Насколько я знаю, нет».

Решение американского президента обсуждать реформирование всемирной организации без Москвы выглядит странным хотя бы потому, что Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН и может ветировать любое решение организации.

Ранее сообщалось, что встреча с участием мировых лидеров намечена на 18 сентября в Нью-Йорке. Трамп намерен представить проект декларации из 10 пунктов о начале реформы ООН. В документе среди прочего будет значиться пункты о сокращении численности сотрудников ООН и урезании финансировании организации. По информации Рейтер, заседание пройдет за день до выступления Трампа на 72-й генассамблее ООН. В этом году Путин не будет присутствовать на мероприятии, которое откроется 12 сентября. Представлять Россию будет глава МИД Сергей Лавров.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

Владивосток. Другие новости 07.09.17

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