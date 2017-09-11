Губернатор рассказал об «увольнении» мэра Саратова из-за «нарушений на выборах». Градоначальник: «Какая отставка? Я никуда не уходил»

Мэр Саратова Валерий Сараев ушел в отставку по собственному желанию из-за нарушений на выборах. Об этом сегодня объявил врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев.

«По городу было много вопросов в части избирательной кампании, и глава города принял решение уйти в отставку», – заявил глава региона (цитата по сайту vzsar.ru). Радаев уточнил, что «в плане организации выборного процесса были вопросы… по легитимности и прозрачности». По его словам, Валерий Сараев считает, что «здесь есть часть его вины».

Ранее председатель облизбиркома Павел Точилкин отмечал, что в день голосования 10 сентября поступили 16 жалоб и обращений, все они касались 55 УИК, это около 2% участков на территории региона. По четырем обращениям нарушения подтвердились. «По 11 не подтвердились, по одному – еще проверяется, но предварительно доводы не подтверждаются», – цитирует Точилкина РИА «Новости»

Накануне жители Саратовской области избирали губернатора и депутатов областной думы. По данным местной полиции, серьезных нарушений, способных повлиять на итоги голосования, допущено не было. В то же время, по данным движения «Голос», Саратовская область заняла второе место в списке регионов с наибольшим числом нарушений на выборах 10 сентября, передает «Интерфакс». По словам сопредседателя движения Григория Мельконьянц, из Саратовской области также пришли серьезные «сигналы по вбросам».

Между тем Валерий Сараев очень удивился информации о своей отставке, передает издание «Четвертая власть». «Какая отставка? О чем вы говорите? Кто вам сказал?», – так ответил градоначальник на вопрос журналиста издания об уходе со своего поста. После того, как корреспондент рассказал, что об этом сообщил Валерий Радаев, мэр снова сильно удивился и пообещал дать комментарий позже: «Да вы что? Вот это да! Давайте попозже об этом поговорим».

Отметим, что Радаев на губернаторских выборах получил 74,62% голосов. Явка составила 54,8%. Что касается выборов в облдуму, «Единая Россия» набрала 66,84% голосов, КПРФ – 14,68%, ЛДПР – 8,06%, «Справедливая Россия» – 5,75% избирателей, «Коммунисты России» – 2,26%,«Яблоко» -1,22%.

Саратов, служба информации РИА «Новый День»

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