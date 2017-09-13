Депутат Госдумы Ирина Евгушенко скончалась от рака

Депутат Госдумы от Томской области, доктор медицинских наук, профессор Ирина Евтушенко скончалась в ночь на среду, 13 сентября, после продолжительной болезни. Ей было 60 лет. Долгое время депутат боролась с онкологическим заболеванием, сообщают местные СМИ.

Евтушенко возглавляла кафедру акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ), являлась главным врачом перинатального центра. «Коллектив Сибирского государственного медицинского университета выражает соболезнования родным и близким по поводу смерти доктора медицинских наук, профессора Ирины Дмитриевны Евтушенко … Ученики, коллеги, пациенты навсегда сохранят в своих сердцах память об Учителе, блестящем враче, ученом и педагоге профессоре Евтушенко Ирине Дмитриевне», – говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Евтушенко родилась 2 июля 1957 года в городе Усть-Каменогорск (Республика Казахстан), в 1980 году окончила Томский мединститут, с 1998 года заведовала кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета СибГМУ. В сентябре 2016 года стала депутатом Госдымы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов «Единой России». Евтушенко была членом думского комитета по международным делам.

Москва, Томск, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Томск. Другие новости 13.09.17

Клинтон обвинила Путина в «личной вендетте» из-за политики ее мужа. / Пхеньян удвоит усилия «для достижения практического равновесия с США». / Слух дня: Сенатором станет Россель, но в марте его сменит Рябцева. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»