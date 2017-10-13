В России хотят сажать за тяжкие преступления с 12 лет

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев занялся разработкой изменений в Уголовный кодекс РФ. Он намерен предложить снизить возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет. В частности, он считает необходимым включить в список преступления насильственного характера – убийство, совершённое с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, а также тяжкие преступления террористического характера.

«К сожалению, в последнее время мы всё чаще слышим о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, часть из которых не подпадает под действия УК ввиду возраста. Это позволяет им совершать особо тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать. Вместе с этим следует продолжать декриминализацию нетяжких статей», – приводит RT слова Сухарева.

Отметим, что, согласно официальной статистике МВД, за семь месяцев 2017 года в России установлены и задержаны 23242 несовершеннолетних, совершивших преступления. Каждое второе преступление несовершеннолетние совершают в составе группы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.17

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