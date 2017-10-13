Пятница, 13 октября 2017, 15:23 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

В России хотят сажать за тяжкие преступления с 12 лет

В России хотят сажать за тяжкие преступления с 12 лет

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев занялся разработкой изменений в Уголовный кодекс РФ. Он намерен предложить снизить возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления до 12 лет. В частности, он считает необходимым включить в список преступления насильственного характера – убийство, совершённое с особой жестокостью, насильственные действия сексуального характера, а также тяжкие преступления террористического характера.

«К сожалению, в последнее время мы всё чаще слышим о преступлениях, совершённых несовершеннолетними, часть из которых не подпадает под действия УК ввиду возраста. Это позволяет им совершать особо тяжкие преступления практически без последствий. Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать. Вместе с этим следует продолжать декриминализацию нетяжких статей», – приводит слова Сухарева.

Отметим, что, согласно официальной статистике МВД, за семь месяцев 2017 года в России установлены и задержаны 23242 несовершеннолетних, совершивших преступления. Каждое второе преступление несовершеннолетние совершают в составе группы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.17

Черная «Река» и цветущий «Сад» Октябрьской революции. / В Госдуму внесен законопроект о продаже лекарств через Интернет. / Грядет новая информвойна Куйвашева и Холманских? Слух дня.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Новости партнеров

Политика, все новости

Revolution-1917 /

Черная «Река» и цветущий «Сад» Октябрьской революции

Москва /

В Госдуму внесен законопроект о продаже лекарств через Интернет

Екатеринбург /

Грядет новая информвойна Куйвашева и Холманских? Слух дня

Путин ищет молодых: президент снизил стаж для карьерного роста чиновников

Екатеринбург /

Госдума прекратила депутатские полномочия Александра Буркова

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости