Южная Корея призвала КНДР к «ядерным» переговорам на ассамблее в Петербурге

Глава парламента Южной Кореи Чон Се Гюн призвал представителей КНДР вернуться за стол переговоров по ядерной проблеме. Данная инициатива была озвучена во время его выступления на 137-й ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, на которую приехала и делегация из КНДР.

«Мы обсуждали это (ситуацию на Корейском полуострове – прим. ред.) и заручились поддержкой Межпарламентского союза. Я еще раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и в ближайшем будущем решить эту проблему (ядерных испытаний – прим. ред.)", – заявил глава южнокорейского парламента.

По его словам, запуски стратегических ракет КНДР и ядерные испытания – это «действительно угроза всему Корейскому полуострову». «Мы очень обеспокоены ситуацией на Корейском полуострове, нашим конфликтом с Северной Кореей», – цитирует южнокорейского парламентария «Интерфакс».

Делегация КНДР пока не планирует встречаться с представителями Южной Кореи, заявил сегодня утром представитель Северной Кореии.

Отмечается, что на понедельник намечены встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР. Российская сторона предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог, сообщили в верхней палате российского парламента.

В последние месяцы КНДР заметно участила проведение ракетных и ядерных испытаний, что привело к ужесточению санкций со стороны США. Президент США Дональда Трампа не перестает намекать на силовой вариант разрешения конфликта. Россия и Китай призывают решать ядерную проблему через переговоры.

Санкт-Петербург, служба новостей РИА «Новый День»

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