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Среда, 25 октября 2017, 17:54 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

Своих не бросаем! Медведев приготовил для экс-главы ФТС Бельянинова теплое местечко в банке

Своих не бросаем! Медведев приготовил для экс-главы ФТС Бельянинова теплое местечко в банке
Фото: kremlin.ru

Глава правительства России Дмитрий Медведев велел внести кандидатуру экс-руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова, ушедшего в отставку прошлым летом после обысков в его доме, на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Распоряжение об этом подписал премьер-министр. Документ опубликован на официальном правовой информации. Таким образом, сбылись прогнозы СМИ о возможном назначении Бельянинова в ЕАБР, озвученные сразу же после его отставки. Отметим, что с февраля 2015 года пост главы Евразийского банка развития (ЕАБР), учрежденного Россией и Казахстаном в 2006 году, занимает экс-заместитель министра финансов РФ Дмитрий Панкин.

Скандал, завершившийся увольнением Бельянинова из ФТС «по его просьбе», разразился в конце июля 2016 года, когда сотрудники Следственного комитета и ФСБ обыскали дом чиновника по уголовному делу о контрабанде крупной партии элитного алкоголя под видом строительного герметика, обвиняемым по которому проходят глава петербургского холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко и ряд коммерсантов. При обыске из дома Бельянинова были изъяты документы, деньги, драгоценности и картины, общая стоимость которых различными экспертами была оценена в сумму от 60 млн до 100 млн руб. Наличные хранились в шкафу, в обувных коробках. Было обнаружено около 10 млн рублей, $400 тыс и €350 тыс. Бельянинов и его жена заявили, что это их личные накопления.

Сразу после обысков Бельянинов подал в отставку с поста главы ФТС. 28 июля 2016 года премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении Бельянинова и о назначении на должность руководителя ФТС Владимира Булавина. После ухода в отставку экс-глава ФТС неоднократно заявлял, что надеется продолжит работу на госслужбе.

В декабре прошлого года сообщалось, что Бельянинову вернули изъятые у него деньги и ценности на сумму около 100 млн рублей. Президент РФ Владимир Путин тогда заявлял, что к Бельянинову нет никаких претензий, поскольку в отношении него не было возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что в Кремле не видят помех для продолжения работы Бельянинова на государственной службе. Сегодня Песков заявил в комментарии СМИ, что обыски никоим образом не дискредитируют Бельянинова как кандидата на пост главы ЕАБР, так как он никогда ни в чем не обвинялся. Отметим, что по делу о контрабанде алгоголя Бельянинов проходил как свидетель.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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