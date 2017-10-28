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NewDayNews.ru

Суббота, 28 октября 2017, 13:00 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

По делу о вмешательстве России в выборы в США выдвинуты первые обвинения

По делу о вмешательстве России в выборы в США выдвинуты первые обвинения

Спецпрокурор по делу о вмешательстве России в выборы в США Роберт Мюллер выдвинул первые обвинения.

Как уже сообщал «Новый День», спецслужбы США и ряд американских политиков неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве в выборы президента США. Они утверждали, что президент РФ Владимир Путин «лично поручил» начать кампанию с целью опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Трампа. Москва все эти обвинения отрицает.

В августе текущего года специальный прокурор США Роберт Мюллер, ведущий дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента, созвал большое жюри присяжных, а теперь выдвинул первые обвинения, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Правда, подробности обвинений не разглашаются, но отмечается, что они могут быть связаны с финансовыми преступлениями. По данным СNN, детали могут быть обнародованы, а обвиняемые взяты под стражу в начале следующей недели.

Москва, Игорь Юров

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