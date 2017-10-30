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NewDayNews.ru

Понедельник, 30 октября 2017, 16:43 мск

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Политика

Экс-глава штаба Трампа стал первым обвиняемым по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США

Экс-глава штаба Трампа стал первым обвиняемым по делу о «российском вмешательстве» в выборы в США
Пол Манафорт, фото: Reuters

Пол Манафорт, возглавлявший предвыборных штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа, стал первым обвиняемым по делу о «вмешательстве» России в выборы. Кроме того, спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения в отношении бизнес-партнера Манафорта Рика Гейтса.

Пол Манафорт и Рик Гейтс получили предложение добровольно явиться в ФБР, пишут The New York Times и CNN со ссылкой на источники. Подробности обвинения не уточняются. По данным СМИ, речь может идти о финансовых преступлениях. В частности, ФБР обратило внимание на 13 банковских операций Манафорта, которые проходили через офшорные счета. Общая сумма всех переводов оценивается в 3 млн долларов.

Позднее агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление управления спецпрокурора сообщило, что Манафорт и Гейтс обвиняются в том, что работали на территории США в качестве незарегистрированных агентов влияния иностранного государства. Кроме того, им вменяется в вину финансовые преступления – семь незаконных транзакций на зарубежные счета, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что Манафорт воспользовался предложением о добровольной сдаче властям и явился в ФБР. Ему предъявили обвинение в присутствии «большого жюри» из 12 присяжных.

Пол Манафорт был вынужден покинуть пост главы предвыборного штаба Дональда Трампа в разгар президентской кампании после того, как были обнародованы данные о его сотрудничестве с «Партией регионов». Политик был обязан уведомить власти о своей работе с иностранцами, однако не сделал этого.

Ранее Аssociated Рress выпустила разоблачительную статью, в которой говорилось, что Манафорт якобы получал деньги от структур Олега Дерипаски за продвижение российских интересов. Бизнесмен подал на газету в суд, но дело проиграл, пишут «Ведомости».

Как уже сообщал «Новый День», спецслужбы США и ряд американских политиков неоднократно обвиняли российские власти во вмешательстве в выборы президента США. Они утверждали, что президент РФ Владимир Путин «лично поручил» начать кампанию с целью опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Трампа. Москва все эти обвинения отрицает.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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