Москва готова к жесткому ответу на попрание свободы слова в США

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter. Сенаторы и приглашенные участники, среди которых также была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Участники обсудили возможные ответные меры на дискриминацию российских СМИ.

Неделей ранее социальная сеть Twitter объявила о решении заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. В компании объяснили принятие решения расследованием «российского вмешательства» в выборы президента США в 2016 году.

Как оказалось, Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании, а затем постарался утаить этот факт от комитета по разведке США. Стоит отметить, что RT от предложения Twitter тогда отказался. В Sputnik в свою очередь заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в социальных сетях.

Российские власти не намерены закрывать глаза на действия американских компаний. «В качестве ответной зеркальной меры на дискриминационные действия властей США в отношении российских СМИ рекомендовать российским компаниям воздержаться от размещения рекламного контента в Twitter», – заявил глава группы, сенатор Олег Морозов.

С критикой на действия США обрушилась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав и на нарушения норм международного права. «Удивляться приходится тому, насколько некоторые способы влияния нарушают международное право. Я говорю о высылках дипломатов», – сказала она. Захарова также напомнила и о беспочвенных обвинениях российского посла в шпионаже. «Никто этого (нарушения международных прав – прим. ред.) в США, собственно говоря, не скрывает. За каждым шагом тут же следует заявление о том, что это сигнал российскому обществу, гражданам, СМИ, чтобы они задумались о внутренней политике РФ», – сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что подобные вещи знакомы, как технология, но никогда это не происходило так открыто. «Если вы помните, калифорнийский производитель видеоигр использовал в продукции фотографии российского посла, который стал жертвой террориста, для создания образа России, как врага, и подачи этой дезинформации в нужном ключе», – добавила Захарова.

«На слушаниях в Сенате посол США в России Джон Хантман пообещал, что будет противодействовать российской пропаганде, стремиться к общению с россиянами, чтобы транслировать американские ценности. Это же прямая попытка влиять на внутренние дела», – подчеркнула Захарова.

Участники заседания заявили о готовности принятия зеркальных мер в отношении западных СМИ, в частности относительно «Радио Свобода».

Как писал «Новый День», ранее представители американских социальных сетей заявили о намереньи предоставить конгрессу США новые данные о якобы имевшем место влиянии России на президентские выборы 2016 года. Представители Facebook, Twitter и Google в рамках расследования о возможном вмешательстве России в выборы в США выступят на трех слушаниях, которые пройдут 31 октября и 1 ноября.

Для этих трех компаний, как, впрочем, и ряда других социальных сетей обвинения в помощи российским агентам являются серьезным ударом по репутации, так как эти платформы долгое время позиционировали себя как сервисы для распространения информации и объединения людей в мирных целях. Теперь компаниям придется бороться с теми, кто пользуется всеми существующими ресурсами и функциями в злых намерениях.

Этой проблемой ожидаемо озаботились и американские власти. В начале октября сенаторы Эми Клобушар и Марк Уорнер внесли межпартийный законопроект, обязывающий интернет-компании требовать удостоверение личности от тех, кто платит за политическую рекламу в соцсетях. Facebook в свою очередь уже пообещала усилить меры безопасности, а также объединить усилия с другими технологическими компаниями и оказывать содействие правоохранителям, если это потребуется.

Отметим, что в октябре Twitter решил запретить российским СМИ RT и Sputnik размещать рекламу в своих аккаунтах, так как RT и Sputnik якобы пытались влиять на исход голосования на президентских выборах в США.

После этого главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в соцсети сообщение, в котором предложила конгрессу США обратить внимание на то, что Twitter предлагал российскому телеканалу увеличить финансирование и масштабы рекламной кампании во время выборов в США.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.11.17

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