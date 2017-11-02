Новый штурм Зимнего дворца в Санкт-Петербурге 7 ноября отменили (СКРИН)

Запланированная на 4-7 ноября в Санкт-Петербурге уникальная историческая акция по реконструкции событий 100-летней давности не состоится. Историческое представление «Штурм Зимнего», которое должно было пройти на Дворцовой площади в формате зрелищного действа с участием реконструкторов со всей страны, отменено.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают организаторы – проект «Судьба Отечества» – в своей группе в соцсети. «Товарищи! По независящим от нас причинам основная идея нашего мероприятия, которое могло войти в историю города по своему грандиозному масштабу, не получила поддержки. В ближайшие выходные на Дворцовой площади будет организован Фестиваль света», – сообщают они. К событию реконструкторы готовились масштабно, а посетить представление собирались люди со всех концов страны. В анонсе на портале www.kudago.com акция описывалась так: «В ноябре, с 4-го по 7-е, мастера путешествий во времени вернутся во времена, когда творилась Русская революция, навсегда изменившая исторический уклад страны. Санкт-Петербург вновь станет Петроградом с его забастовками и восстаниями, император отречётся от престола, а Ленин въедет в город на броневике, чтобы рассказать об идее новой революции. Кульминацией исторической драмы станет штурм Зимнего дворца. В постановке примут участие сотни людей – солдаты и матросы, военная техника. Негласными участниками можете стать и вы, если придёте на представление в тематическом костюме».

Подписчики сообщества не скрывают своего разочарования и выдвигают собственные причины отмены: «Извините, мутная история. Релизы шли от городского бюро по туризму и Смольного – значит, как минимум, административная поддержка была. Реально, видимо, передумали под влиянием каких-то политических факторов. Не вижу другого объяснения», – написал один из пользователей.

Администрация Санкт-Петербурга называет ключом программы Дня народного единства световое шоу, которое пройдет 4 и 5 ноября на Дворцовой площади и Петроградской набережной. «Эпическое полотно, посвященное событиям 1917-го года, развернется на фасаде здания Главного штаба. На фасаде Зимнего дворца пройдет состязание команд художников-мэпперов. Каждая команда в своей неповторимой манере проиллюстрирует одну из пяти популярных любимых песен о Петербурге. Зрители выберут лучший видеопроекционный спектакль из пяти, представленных командами Италии, России, Польши, Франции и Испании… На Петроградской набережной развернется вторая часть осеннего фестиваля света – знаковое мероприятие «100 лет Октябрьской революции». В центре события – легендарный крейсер «Аврора», залп которого изменил ход мировой истории, положив начало революции. Впервые одной из площадок фестиваля станет сам корабль, на котором два дня подряд, начиная с 7 часов вечера, будет демонстрироваться уникальное мультимедийное шоу в формате 3D», – сообщается на сайте Смольного. Какие-то элементы шоу реконструкторов, вероятно, все-таки сохранятся. «Данный Фестиваль предполагает несколько площадок и форматов демонстрации культурно-исторического материала, включая и небольшие постановки с участием реконструкторского сообщества» – говорится в новом анонсе на сайте проекта.

Санкт-Петербург, служба новостей

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