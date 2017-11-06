Президент России Владимир Путин предложил наделить сотрудников Росгвардии новыми полномочиями. Согласно законопроекту, внесенному главой государству в Госдуму, Росгвардия будет обеспечивать безопасность высших дoлжностных лиц регионов России. Соответствующая мера будет приниматься по решению президента. Тeкст документа сегодня рaзмещен в бaзе данных Госдумы.

При этом охрана губернаторов будет осуществляться исключительно на договорной основе, если «президентом РФ не будет принято иное решение», уточняется в сопроводительных материалах, передает «Интерфакс».

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

Отмечается, что правительство России одобрило предложенный Путиным законопроект

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.17

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